Vietnam'da ilk Ulusal Yarı İletken Çip Üretim Destek Merkezi kuruldu

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki ilk Ulusal Yarı İletken Çip Üretim Destek Merkezi'nin açılmasıyla birlikte ülke, yarı iletken sektöründeki küresel rekabete resmen katılmış oldu. Vietnam Bilim ve Teknoloji Bakanı Vu Hai Quan, gerçekleştirilen açılış töreninde Vietnam'ın sektördeki hedeflerine ilişkin konuşma yaptı.

Vietnam ilk ulusal çip araştırma ve pilot üretim merkezini faaliyete geçirerek yarı iletken sektöründeki küresel rekabete resmen katıldı. Başkent Hanoi'deki Ulusal Yarı İletken Çip Üretim Destek Merkezi'nin kuruluşu, Vietnam Bilim ve Teknoloji Bakanı Vu Hai Quan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle kutlandı.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Vu Hai Quan, açılış töreninde yaptığı konuşmada Vietnam'ın yarı iletken sanayisinin geliştirilmesine yönelik nispeten eksiksiz bir yasal çerçeve ve politika sistemi oluşturduğunu, bunun da Bakanlık ve hükümetin güçlü kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Bakan, temel mekanizmalar, politikalar ve altyapının oluşturulduğunu belirterek, en önemli meselenin artık uygulama kapasitesi olduğunu ifade etti. Yarı iletken sanayisinin, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve işletmeler arasında sıkı bir iş birliği olmadan gelişemeyeceğini vurguladı.

Eleman eksikliği ve uygulama ortamlarına vurgu

Bakan Quan, iş dünyası ve uzmanların çözüm üretmesini beklediğini üç temel noktanın bulunduğunu söyledi. Bakan ilk olarak, Vietnam'ın yarı iletken iş gücünün kalitesinin nasıl artırılacağı ve bunun nasıl ulusal bir rekabet avantajına dönüştürüleceği sorusunu sordu.

Quan, sektördeki mevcut en büyük sorunun yalnızca nitelikli öğretim elemanı eksikliği değil, aynı zamanda öğrenciler için laboratuvar ve uygulama ortamlarının yetersizliği olduğunu söyledi. İş dünyasının üniversitelerle iş birliği yaparak yetenek yetiştirmesini beklediklerini belirten Bakan, "Gerçek anlamda üstün bireyler olmadan yarı iletken sektöründe sıçrama yapılamaz" dedi.

Bakan, Vietnamlı şirketlerin küresel yarı iletken değer zincirine nasıl daha fazla dahil olabileceğinin, bu alandaki önemli sorulardan bir başkası olduğunu söyledi.

Quan, doğrudan yabancı yatırım şirketlerinin dikkatinin çekilmesinin yanı sıra, küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim zincirinin belirli aşamalarına katılımını destekleyecek mekanizmaların gerektiğini vurguladı. Hükümetin ortak altyapı, test merkezleri ve laboratuvarlara yatırım yapabileceğini, ancak şirketlerin hangi aşamada yer alacaklarını netleştirmesi gerektiğini ifade etti.

"Avantaj sağlayacak gruplar belirlenmeli, dağınık yatırımlardan kaçınılmalı"

Quan, üçüncü ve en zorlu ancak stratejik açıdan en önemli sorunun ise Vietnam'ın hangi temel çip ürünlerine odaklanmasının gerektiği olduğunu söyledi. Bakan, küresel pazarda rekabet avantajı sağlayacak ürün gruplarının belirlenmesi, dağınık yatırımlardan kaçınılması ve böylece Vietnam markalı ürünlerin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Bakan, söz konusu merkezin devlet, iş dünyası ve eğitim-araştırma kurumları arasında bir köprü görevi görmesini umduğunu ifade etti.

200 bin dolara ulaşan maliyetler ve bekleme sürelerinin azaltılması öngörülüyor

Vietnam Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin yarı iletken sektöründeki en büyük sorunlardan birinin yerli tasarımların üretime geçirilmesini sağlayacak altyapının eksikliği olduğu belirtildi.

Daha önce Vietnam merkezli şirketlerin, tasarımlarını yurt dışına göndererek 30 bin ila 200 bin dolar arasında değişen maliyetlerle ve 12 ila 24 ay süren bekleme süreleriyle üretim yaptırmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Yeni kurulan merkez sayesinde ise birden fazla çip tasarımının tek bir üretim sürecinde birleştirilmesine imkan tanıyan bir mekanizmanın uygulanacağı, bunun da maliyetleri önemli ölçüde düşüreceği, ürün geliştirme süresini kısaltacağı ve "Vietnam yapımı" çiplerin daha erken ticarileşmesini kolaylaştıracağı ifade edildi.

Çeşitli kaynaklar, merkezin yerel araştırma kurumları ile küresel üreticiler arasında bağlantı kurarak Vietnam'ın dışa bağımlılığını azaltması amaçladığını kaydetti.

Vietnam'ın bu adımı, yarı iletken alanında ABD, Çin, Tayvan ve Güney Kore gibi büyük aktörlerin öncülük ettiği küresel rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Vietnam'ın bu alana dahil olması, Güneydoğu Asya'da gelişen ülkelerin yüksek teknoloji üretim zincirinde daha fazla rol alma eğiliminin bir parçası olarak değerlendiriliyor. - HANOİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı