Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver

Dünyanın en çok izlenen dijital içerik üreticilerinden biri olan IShowSpeed, 2026 Ramazan ayı öncesinde yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı. Ünlü yayıncı, Ramazan boyunca oruç tutacağını duyururken, bu süreci nasıl yöneteceği konusunda futbol dünyasının yıldız ismi Muhammed Salah'ı örnek aldığını söyledi.

"ORUÇLUYKEN BU TEMPOYA NASIL DAYANIYOR?"

Canlı yayın sırasında takipçileriyle sohbet eden Speed, oruç tutarken fiziksel enerjisini koruyup koruyamayacağı konusunda tereddüt yaşadığını dile getirdi. Oruçlu halde üst düzey performans sergileyen futbolculara hayran olduğunu belirten fenomen, özellikle Salah'ın performansına dikkat çekti.

"Salah Ramazan'da o maçları nasıl oynuyor, gerçekten aklım almıyor. Bana o sistemi anlatması lazım. Sahurdan sonra çıkıp gol atmak başka bir seviye." sözleriyle yıldız futbolcuya esprili bir çağrıda bulundu.

AÇIKLAMALAR DÜNYA GÜNDEMİNDE

Speed'in Ramazan kararı ve Salah vurgusu kısa sürede uluslararası basında yankı buldu. Açıklamalar; Dexerto, Complex ve Orta Doğu merkezli spor platformlarında geniş şekilde yer aldı.

Yorumlarda, Speed'in Ramazan boyunca yayın tarzının değişip değişmeyeceği ve bu disipline ne kadar uyum sağlayacağı tartışma konusu oldu.

SALAH'IN GİZLİ TAKTİĞİ NE ?

Uluslararası spor analizlerine göre Muhammed Salah'ın Ramazan ayındaki performans sırrı; iftar sonrası yapılan özel antrenmanlar, yoğun sıvı tüketimi ve yüksek proteinli beslenme planına dayanıyor. Ayrıca uyku düzeninin tamamen Ramazan'a göre şekillendirildiği de belirtiliyor.

Speed'in bu tempoya ayak uydurup uyduramayacağı ise Ramazan ayının ilk günlerinde netlik kazanacak.