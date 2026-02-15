Haberler

Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver

2026 Ramazan ayı öncesinde oruç tutacağını duyuran dünyaca ünlü dijital içerik üreticisi IShowSpeed, bu süreci yönetme konusunda futbol dünyasının ünlü ismi Muhammed Salah'ı örnek aldığını belirtti. Salah'ın oruçluyken bile yüksek performans sergilemesine hayran olduğunu dile getiren Speed, yıldız futbolcunun bu konuda kendisine taktik vermesi gerektiğini esprili bir dille ifade etti.

  • IShowSpeed, 2026 Ramazan ayı boyunca oruç tutacağını duyurdu.
  • IShowSpeed, oruçlu halde üst düzey performans sergileyen futbolcular arasında Muhammed Salah'ı örnek aldığını belirtti.
  • Muhammed Salah'ın Ramazan ayındaki performans sırrı, iftar sonrası özel antrenmanlar, yoğun sıvı tüketimi ve yüksek proteinli beslenme planına dayanıyor.

Dünyanın en çok izlenen dijital içerik üreticilerinden biri olan IShowSpeed, 2026 Ramazan ayı öncesinde yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı. Ünlü yayıncı, Ramazan boyunca oruç tutacağını duyururken, bu süreci nasıl yöneteceği konusunda futbol dünyasının yıldız ismi Muhammed Salah'ı örnek aldığını söyledi.

"ORUÇLUYKEN BU TEMPOYA NASIL DAYANIYOR?"

Canlı yayın sırasında takipçileriyle sohbet eden Speed, oruç tutarken fiziksel enerjisini koruyup koruyamayacağı konusunda tereddüt yaşadığını dile getirdi. Oruçlu halde üst düzey performans sergileyen futbolculara hayran olduğunu belirten fenomen, özellikle Salah'ın performansına dikkat çekti.

"Salah Ramazan'da o maçları nasıl oynuyor, gerçekten aklım almıyor. Bana o sistemi anlatması lazım. Sahurdan sonra çıkıp gol atmak başka bir seviye." sözleriyle yıldız futbolcuya esprili bir çağrıda bulundu.

AÇIKLAMALAR DÜNYA GÜNDEMİNDE

Speed'in Ramazan kararı ve Salah vurgusu kısa sürede uluslararası basında yankı buldu. Açıklamalar; Dexerto, Complex ve Orta Doğu merkezli spor platformlarında geniş şekilde yer aldı.

Yorumlarda, Speed'in Ramazan boyunca yayın tarzının değişip değişmeyeceği ve bu disipline ne kadar uyum sağlayacağı tartışma konusu oldu.

SALAH'IN GİZLİ TAKTİĞİ NE ?

Uluslararası spor analizlerine göre Muhammed Salah'ın Ramazan ayındaki performans sırrı; iftar sonrası yapılan özel antrenmanlar, yoğun sıvı tüketimi ve yüksek proteinli beslenme planına dayanıyor. Ayrıca uyku düzeninin tamamen Ramazan'a göre şekillendirildiği de belirtiliyor.

Speed'in bu tempoya ayak uydurup uyduramayacağı ise Ramazan ayının ilk günlerinde netlik kazanacak.

Elif Yeşil
Haberler.com / Teknoloji
