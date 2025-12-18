Haberler

Rusya'dan Twitch'e 6 milyon ruble ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, sosyal medya platformu Twitch'e yasaklı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle 6 milyon ruble ceza verdi. Mahkeme, platformun yasaları ihlal ettiğine karar verdi.

Rusya'da, sosyal medya platformu Twitch'e yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle 6 milyon ruble (yaklaşık 75 bin dolar) ceza verildi.

Twitch aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Platformda çeşitli yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği ve yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Twitch'in 6 milyon ruble ceza ödemesine hükmetti.

Ülkede daha önce de Twitch'e çeşitli yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle para cezaları verilirken son olarak, Rusya'da yerel bir temsilcilik açmadığı gerekçesiyle şirkete 61 milyon ruble para cezası kesilmişti.

Şirketin söz konusu para cezalarını ödeyip ödemediğine dair ise bilgi bulunmuyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
Asgari ücret komisyonu öncesi sürpriz! Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşüyor

Asgari ücret toplantısı öncesi sürpriz! Beklenen görüşme yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı

Türkiye'nin otomotiv devinde isyan! İşçiler ayaklandı
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı

Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! Görenler telefona sarıldı
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Osimhen'in pantolunu olay oldu

Galatasaray'ın yıldızının giyim tarzı olay oldu
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
title