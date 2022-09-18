Savunma sanayii rekor kırmaya devam ediyor! Hedef 4 trilyon dolar ihracat

Türkiye, savunma sanayisinde ihracat rekorları kırmaya devam ediyor. Savunma sanayii alanında 2022'de 700 projeyi aşan proje ile rekor kıran Türkiye, yılın ilk 9 ayı itibarıyla toplam sektör ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 artışla 2 milyar 636 milyon dolara ulaştı. 2022'de Türkiye'nin 4 milyar dolar ve üzerinde bir ihracat gerçekleştirmesi muhtemel görünüyor.

Türkiye, savunma sanayii sektöründe yaptıkları ile adından küresel çapta söz ettirmeye devam ediyor. Yapılan Siha'lar, silahlar ve zırhlı araçlar ile kendi kendine yeterliliğini sağlamaya çalışan Türkiye, ihracat konusunda da iyi bir noktaya geldi. 2022'nin sonuna gelirken savunma sanayii sektöründe yapılan ihracat yüzleri güldürdü.

TÜRK SİHA'LARI İZ BIRAKTI

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan The Economist dergisi, Türkiye'nin SİHA programının dışında ilk yerli muharebe tankını, kendi denizaltılarını, insansız saldırı helikopterlerini ve savaş uçaklarını üretmeyi planladığını yazdı. Dergideki "Türkiye silah sektörünün yeni aniden yükseleni" başlıklı yazıda, ''Türk yapımı SİHA'ların Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki savaşlarda yanan Rus yapımı tanklar, kamyonlar ve ağır silahlara izini bıraktığı, Bayraktar TB2'lerin Ukrayna'da da bunu tekrar yapma şansına sahip olabileceği'' belirtildi.

EN ÇOK ÜRÜN SATAN ÜLKELER ARASINDA

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre Türkiye, şu anda en fazla savunma sanayii ürünü satan ülkeler arasında 2020'de 14, 2021'de ise 11. sıraya yükseldi.2022 yılı verileri Türkiye'nin, bu listede yerinin yükseleceği öngörülüyor.

İHRACAT 4 TRİLYON DOLARI AŞABİLİR

Savunma sanayii sektörü 2022'de rekor seviyelere ulaşmanın işaretlerini veriyor. Yılın ilk 9 ayı itibarıyla toplam sektör ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 artışla 2 milyar 636 milyon dolara ulaştı. 2022'de Türkiye'nin 4 milyar dolar ve üzerinde bir ihracat gerçekleştirmesi bekleniyor.

ÇOK FAZLA ÜLKEYE İHRACAT GERÇERKLEŞİYOR

Türkiye'nin savunma ihracatında kara araçları satışı önemli bir rol oynuyor. Türk üretimi iki binden fazla zırhlı aracın; Katar, Kuveyt, Macaristan, Şili, Özbekistan, Senegal gibi 15 farklı ülkeye ihraç edildiği belirtiliyor. Deniz platformları da önemli ihraç kalemlerinden birini oluşturuyor. İrili ufaklı 100'den fazla deniz taşıtının Ukrayna, Hindistan, Pakistan gibi birçok ülkeye ihracatı gerçekleşti. Hava savunma sanayii ürünlerinde ise ATAK helikopteri, İHA ve SİHA'lar önemli rol oynuyor.