Türkiye'den yeni rekor: Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi açıklandı!

Defense News tarafından her yıl paylaşılan ve Türkiye'nin de uzun zamandır birden fazla kurum ve şirket ile sıralamaya girdiği dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin yayınladığı Top 100 listesi yayınlandı. Ülkemizin bayraktarlığını yapan Aselsan da sıralamada yükselmeyi başardı. İşte yükselen ve düşen şirketler…

Defense News Top 100 açıklandı: 4 Türk şirketi listeye girdi!

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Defense News Top 100 listesine baktığımızda, Türkiye'den 3 savunma sanayii şirketinin girebildiğini görüyoruz. Üstelik Roketsan önceki yıllarda bu listede yoktu. Yani sayı 2'den 3'e çıkmıştı. Bu yıl ise Türkiye, 4. şirketi de 100. sıradan listeyi sokmaya başardı.

Aselsan: 47'ye yükseldi!

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir şirketi olan Aselsan, listede iki basamak birden yükseldi. Dört Türk savunma sanayi firmasının yer aldığı listede 2020'da 48. sırada olan Aselsan, 2021'de 49. sıraya geriledi. Fakat bu yıl iki sıra birden atlayarak 47'nci sıraya yükseldi.

Listeye ilk olarak 2006 yılında 97'nci sıradan girdiğini göz önünde bulundurarak ilerlemeyi daha net görebiliriz. Şirketin ürettiği bilinen ürünler şu şekilde:

Haberleşme ve bilgi teknolojileri

Savunma sistem teknolojileri

Mikroelektronik

Güdüm

Elektro-optik

Radar sistemleri

Elektronik harp sistemleri

Ulaşım sistemleri

Güvenlik sistemleri

Enerji sistemleri

Otomasyon sistemleri

Sağlık sistemleri

MMU/ KAAN ve içindeki ASELSAN sistemleri

TUSAŞ: 58'e yükseldi!

Bir sonraki şirket ise Anka İHA, Hürkuş, Hürjet ve MMU KAAN üretimini üstlenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yani TUSAŞ oldu. 2020 yılında 68. sırada olan TUSAŞ (TAI), 2021 de 67. sıraya çıktı. Bu yıl ise tam 9 sıra birden atlayarak 58. sıraya yükseldi. Şirketin ürettiği bilinen ürünler şu şekilde:

Helikopter

T625 Gökbey helikopteri

T629

T129 Atak

T-929 Atak-2

T70 (Sikorsky)

Uçak

Hürkuş

F-16

Hürjet

MMU Kaan

T38 Modernizasyon

C-130 Modernizasyon

Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı

VLA (Very Light Aircraft)

İHA

Anka

Aksungur (Anka-2)

Şimşek

Turna

Anka-3

Uzay sistemleri/Yer gözlem ve keşif uyduları

Göktürk-1

Göktürk-2

Göktürk-3

Göktürk-Y

Türksat 6A

Roketsan 80'e yükseldi!

Diğer şirketimiz ise haberin başında da belirttiğimiz gibi Roketsan oldu. İlk olarak geçtiğimiz yıl 86. sıradan listeye giren şirket, bu yıl tam 6 basamak birden çıkmayı başardı ve 80. sıraya kadar yükseldi. Şirketin ürettiği bilinen ürünler şu şekilde:

Hassas güdümlü sistemler

Hisar Hava Savunma Sistemi

Sungur Hava Savunma Sistemi

ALKA Ağ Yetenekli Silah

AKYA Yeni Nesil Ağır Sınıf Torpido

ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido

Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi

ATMACA Gemisavar Füzesi

İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze

ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi

ÇAKIR Seyir Füzesi

CİRİT Lazer Güdümlü Füze

Mikro Uydu Fırlatma Sistemi

Balistik Koruma Sistemleri

Tapa Sistemleri

Piroteknik Sistemler

Navigasyon Sistemleri

TRG-122 Güdümlü Roketi

TRLG-122 Füzesi

TRG-230 Füzesi

TRLG-230 Füzesi

TRG-300 Füzesi

BORA Füzesi

T-107/122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Silah Sistemi

105/155 mm Obüs Mühimmatı

ASFAT 100. sıradan listeye girdi!

Son olarak MİLGEM projesinde yakından takip ettiğimiz Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş veya bilinen adıyla ASFAT'ın listeye ilk kez bu yıl 100. sıradan girdiğini görüyoruz. Şirketin ürettiği bilinen ürünler şu şekilde:

Hava

Yangın söndürme kiti

Onur-1 Mod-4 tapası

A400M Retrofit

Rahvan uçak çeker aracı

Seyit Onbaşı bomba yükleme aracı

HGK-82 Güdüm kiti

HGK-84 Güdüm kiti

Kara

Mematt Mekanik mayın temizleme teçhizatı

Korbas-III Balistik koruyucu başlık

Arpan155 araca monteli OBÜS

Deniz

Pakistan PN MİLGEM sınıfı korvet

ADKG açık deniz karakol gemisi

Deniz Havuzu

10 bin tonluk yüzer havuz

ASBOT Asayiş ve emniyet botu

RHIB BOT

Su üstü özel harekat botu

İşte Defense News Top 100 listesi:

2022 Sıralaması2021 Sıralaması ŞirketÜlke2022 Savunma Geliri (milyon)2021 Savunma Geliri (milyon)Gelir Değişikliği2022 Toplam Gelir (milyon) 11Lockheed MartinABD$63,334.00$64,458.00-2%$65,984.0022RTXABD$39,600.00$41,852.20-5%$67,100.0034Northrop GrummanABD$32,435.00$31,429.003%$36,602.0046Aviation Industry Corporation of ChinaÇin$30,971.31$30,155.223%$82,600.1053BoeingABD$30,843.00$35,093.00-12%$66,608.0065General DynamicsABD$30,400.00$30,800.00-1%$39,400.0077BAE SystemsBirleşik Krallık$25,238.85$25,775.20-2%$26,290.4789China North Industries Group Corporation LimitedÇin$17,963.66$17,711.931%$82,778.69910L3Harris TechnologiesABD$13,927.00$14,924.00-7%$17,062.001013China South Industries Group CorporationÇin$13,483.91$13,744.95-2%$43,472.951112Leonardoİtalya$12,866.12$13,878.35-7%$15,501.351215Airbus ³Hollanda/Fransa$12,022.44$10,853.5511%$61,480.671317HIIABD$10,625.00$9,475.0012%$10,676.001416ThalesFransa$9,644.49$10,212.39-6%$18,510.381518China Aerospace Science and Technology CorporationÇin$9,614.35$9,344.093%$44,929.991619LeidosABD$9,525.00$8,032.0019%$14,396.001721AmentumABD$6,000.00$5,900.002%$8,600.001822Booz Allen HamiltonABD$5,904.37$5,528.517%$9,258.911929Rheinmetall AGAlmanya$5,060.70$4,788.576%$6,753.362020Dassault AviationFransa$5,034.01$6,151.33-18%$6,642.832131Elbit Systemsİsrail$4,972.60$4,770.764%$5,511.552227Rolls-RoyceABD$4,939.51$4,972.07-1%$15,695.382323HoneywellABD$4,630.00$5,151.00-10%$35,466.002428Naval GroupFransa$4,586.45$4,850.09-5%$4,586.452534General ElectricABD$4,410.00$4,136.007%$76,555.002630HanwhaGüney Kore$4,381.23$4,786.92-8%$48,328.032733CACI InternationalABD$4,331.33$4,185.293%$6,202.922826SafranFransa$4,214.33$4,981.39-15%$20,054.932937Israel Aerospace Industries Ltd.İsrail$4,105.00$3,867.006%$4,973.003025PeratonABD$4,081.00$5,000.00-18%$6,470.003138SAICABD$3,775.00$3,578.006%$7,704.003245Jacobs ²ABD$3,730.71$2,749.0036%$14,922.833335Saab ABİsveç$3,707.69$4,107.09-10%$4,165.993441Rafael Advanced Defense Systems Ltd.İsrail$3,449.14$3,059.2613%$3,449.143524Mitsubishi GroupJaponya$3,346.00$5,004.36-33%$8,738.363640KNDSHollanda$3,342.00$3,173.855%$3,342.0037NEWV2XABD$3,305.16$1,768.5487%$3,669.573832KBRABD$3,094.00$4,723.78-35%$6,564.003944BechtelABD$2,907.00$3,000.00-3%$16,800.004039Textron Inc.ABD$2,834.00$3,219.32-12%$12,869.004147TransDigmABD$2,334.47$2,389.00-2%$5,429.004251ManTechABD$2,310.33$2,120.259%$2,700.0043NEWParker HannifinABD$2,300.00N/AN/A$18,100.004452Parsons CorporationABD$2,212.99$1,888.0517%$4,195.274550ST EngineeringSingapur$2,176.30$2,157.721%$6,554.294646Oshkosh CorporationABD$2,141.30$2,525.60-15%$8,282.004749Aselsan A.S.Türkiye$2,008.79$2,250.39-11%$2,155.714848Fincantieri S.p.A.İtalya$1,998.43$2,338.69-15%$7,882.764964QinetiQ PlcABD$1,905.56$1,502.8727%$1,905.565053SercoABD$1,857.57$1,870.54-1%$5,607.355158Hensoldt AGAlmanya$1,798.46$1,743.673%$1,798.465262LIG Nex1Güney Kore$1,723.30$1,590.788%$1,723.305360BWX Technologies ABD$1,700.20$1,605.226%$2,232.835461Ball CorporationABD$1,658.00$1,599.004%$15,300.005565Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.ABD$1,655.82$1,485.0012%$2,237.605659Korea Aerospace Industries Ltd. ¹¹Güney Kore$1,570.31$1,788.95-12%$2,162.635754Sierra Nevada Corp.ABD$1,556.00$1,856.00-16%$1,656.005867Turkish Aerospace IndustriesTürkiye$1,483.70$1,302.9514%$1,839.005963Melrose Industries ¹²Birleşik Krallık$1,438.32$1,544.57-7%$10,130.086066Curtiss-Wright CorporationABD$1,393.50$1,383.641%$2,557.036169Kongsberg GruppenNorveç$1,387.84$1,288.218%$3,318.306270Polish Armaments GroupPolonya$1,302.60$1,283.661%$1,769.306368Moog Inc.ABD$1,297.74$1,299.480%$3,035.786476MitreABD$1,296.00$1,010.0028%$2,236.006589UkroboronpromUkrayna$1,284.65$754.5770%$1,284.656680Eatonİrlanda$1,245.12$920.0035%$20,752.006771CAEKanada$1,212.03$1,277.92-5%$2,550.4868NEWAmphenolABD$1,136.07$1,196.39-5%$12,623.006972Navantiaİspanya$1,112.48$1,163.32-4%$1,414.257074Aerospace CorporationABD$1,106.72$1,084.502%$1,194.807183Teledyne TechnologiesABD$1,065.10$876.6022%$5,458.607255Kawasaki Heavy IndustriesJaponya$1,056.18$1,848.76-43%$14,431.957373ViasatABD$979.80$1,086.72-10%$2,803.307475AustalAvustralya$976.21$1,083.60-10%$1,036.727587Cobham Advanced Electronic Solutions ABD$972.43$806.5921%$1,090.367681Mercury SystemsABD$956.90$904.696%$988.207778Maxar TechnologiesABD$952.00$936.002%$1,605.007877Howmet Aerospace ²ABD$906.08$944.68-4%$5,663.007998Saudi Arabian Military IndustriesSuudi Arabistan$900.80$604.9549%$1,082.338086RoketsanTürkiye$873.35$814.167%$873.358191TTM Technologies ABD$870.00$742.0817%$2,500.008285HEICOABD$861.84$823.815%$2,208.328396Diehl GroupAlmanya$780.75$651.7520%$3,746.898484AAR Corp.ABD$736.20$845.90-13%$1,820.008590Indraİspanya$697.47$752.35-7%$4,057.7686NEWSpirit AeroSystems ABD$649.80$585.0011%$5,029.608788Day & ZimmermannABD$631.41$759.54-17%$2,700.0088NEWKratos Defense and Security SolutionsABD$623.70$568.0510%$898.308992Woodward, Inc.ABD$599.00$711.03-16%$2,382.799097NammoNorveç$598.96$641.04-7%$777.619199Patria Finlandiya$594.63$602.59-1%$660.709294Lumen TechnologiesABD$585.97$687.21-15%$17,478.0093NEWMTU Aero Engines AGAlmanya$522.58$570.18-8%$5,615.599495BattelleABD$515.88$663.00-22%$11,000.0095NEWSES S.A.Lüksemburg$512.04$523.16-2%$2,048.1696NEWTriumph GroupABD$474.10$516.80-8%$1,379.1397NEWHexcel CorporationABD$465.20$434.907%$1,577.7098NEWFujitsuJaponya$450.30$674.29-33%$22,619.6899100EmbraerBrezilya$447.60$594.40-25%$4,540.40100NEWAskeri Fabrika ve Tersane Isletme A.S.Türkiye$443.50$177.94149%$443.50

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Küresel çaptaki etkinliğimiz Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün'ün öncülüğünde artarak devam edecek. Ülkemiz için alın ve akıl teri dökerek geliştirdiğimiz milli sistemlerin başarısını taçlandıran bu gelişmeyi, milletimizle paylaşmanın mutluluğu içindeyiz.

Dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 47'nci sırada yer alarak çıtamızı her geçen gün yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Listedeki yerimiz, Türk savunma sanayinin kat ettiği mesafeyi global arenada taçlandırdığımız kanıtıdır. İhracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda global arenada daha üst sıralara tırmanmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

