Türkiye'de Nadir Toprak Elementleri Laboratuvarı Kuruldu

TÜRKİYE Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (TENMAK NATEN) bünyesinde kurulan Nadir Toprak Elementleri NTE Cevher Zenginleştirme ve Saflaştırma Laboratuvarı'nda, cevherden uç ürüne kadar üretim üzerinde çalışılıyor.

TENMAK NATEN bünyesinde, Türkiye'de ilk olan NTE Cevher Zenginleştirme ve Saflaştırma Laboratuvarı kuruldu. Nadir toprak elementleri kullanılarak gelişen sektörlerin ihtiyaç duyacağı uç ürünlerin üretilmesi ve ticari değere dönüştürülmesi için Ar-Ge ve teknoloji geliştirme projeleri yürüten TENMAK NATEN, bunun yanı sıra özellikle enerji ve savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu NTE içeren manyetik malzemeler konusuna da yoğunlaştı. Enstitü bünyesinde Yerli Kalıcı Mıknatıs Üretim ve Ar-Ge Sistemi de kuruldu. Devreye alma çalışmalarının devam ettiği sistemle külçe, şerit ve toz mıknatıs üretimleri ile buna ilaveten kalıp tasarımı ve kalıplama ile sinterleme çalışmaları yapılacak. Manyetik alan uygulamaları ve mıknatıs analiz süreçleri geliştirilecek.

'AR-GE ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ'

TENMAK NATEN Başkanı Belma Soydaş Sözer, enstitü bünyesindeki altyapı ve laboratuvar ile nadir toprak elementlerinin her türlü kaynaktan elde edilmesiyle ilgili teknoloji geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Sözer, "Eskişehir Beylikova'da bulunan sahamızdan elde edilen kaynağımızı uç ürüne kadar üretmek, diğer yandan da 'ikincil kaynaklar' olarak ifade ettiğimiz atıklardan nadir toprak elementleri ve diğer kritik madenlerin elde edilmesi üzerine çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Atıkların geri dönüşümüyle nadir toprak elementleri elde edebildiklerine dikkat çeken Sözer, sadece nadir toprak elementlerinin üretimi değil, nadir toprak elementlerinin kullanıldığı ileri teknolojik malzemelerin üretimiyle ilgili de teknoloji geliştirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Haber: ANKARA,