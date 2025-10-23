Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı
Türkiye'de de çok satılan ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın bazı modelleri, batarya paketindeki teknik bir arıza nedeniyle geri çağrılıyor. Geri çağırmanın 2025 model Model 3 ve 2026 model Model Y araçlarını kapsadığı ifade edilirken, Trafik Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada geri çağrılacak araç sayısının 13 bin adet olduğu belirtildi.
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, batarya paketinde tespit edilen teknik bir arıza nedeniyle yaklaşık 13 bin aracını geri çağırma kararı aldı.
BATARYA PAKETİNDE ARIZA VAR
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2025 model Model 3 ve 2026 model Model Y araçlarını kapsadığı bildirildi. Açıklamaya göre, batarya paketi kontaktöründe meydana gelen arıza, aracın ani güç kaybına neden olabiliyor. Bu durumun da sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği vurgulandı.
MEKTUPLAR GİTMEYE BAŞLADI
Toplam 12 bin 963 aracın etkilendiği belirtilen geri çağırma kapsamında, Tesla'nın arızalı kontaktörleri ücretsiz olarak değiştireceği duyuruldu. Şirketin, araç sahiplerine 9 Aralık itibarıyla bilgilendirme mektupları göndermeyi planladığı ifade edildi.