Haberler

Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de de çok satılan ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın bazı modelleri, batarya paketindeki teknik bir arıza nedeniyle geri çağrılıyor. Geri çağırmanın 2025 model Model 3 ve 2026 model Model Y araçlarını kapsadığı ifade edilirken, Trafik Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada geri çağrılacak araç sayısının 13 bin adet olduğu belirtildi.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, batarya paketinde tespit edilen teknik bir arıza nedeniyle yaklaşık 13 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

BATARYA PAKETİNDE ARIZA VAR

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2025 model Model 3 ve 2026 model Model Y araçlarını kapsadığı bildirildi. Açıklamaya göre, batarya paketi kontaktöründe meydana gelen arıza, aracın ani güç kaybına neden olabiliyor. Bu durumun da sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği vurgulandı.

Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

MEKTUPLAR GİTMEYE BAŞLADI

Toplam 12 bin 963 aracın etkilendiği belirtilen geri çağırma kapsamında, Tesla'nın arızalı kontaktörleri ücretsiz olarak değiştireceği duyuruldu. Şirketin, araç sahiplerine 9 Aralık itibarıyla bilgilendirme mektupları göndermeyi planladığı ifade edildi.

Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıİlkerA:

teslayı öve öve bitiremeyenler hadi övün bakalım:)))))

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Arda Güler'in Real Madrid'i zorlu maçta Kenan Yıldızlı Juventus'u üzdü

Arda ve Kenan karşı karşıya geldi! İşte dev maçta kazanan
Bakanlıktan Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre

Bakanlık süre verdi! Mansur Yavaş'ın 1 haftası var
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Chelsea, Galatasaray'ın sıradaki rakibi olan Ajax'ı paramparça etti

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 6 gollü muhteşem maç
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
Elini koltuğuna dayayan kadının aklını aldı

Elini koltuğuna dayayan kadının aklını aldı
İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Yine rahat durmadı! Skandal karara Türkiye'den tepkiler yükseliyor
İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü

Kavga ettiği sürücüyü, resmen ezerek öldürdü
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
title