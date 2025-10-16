Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Dünyaca ünlü giyim mağazası Mango siber saldırı sonucu kullanıcı verilerinin çalındığını duyurdu.

Şirket müşterilerinin verilerine 'yetkisiz erişim' sağlandığını açıkladı. Ne kadar kullanıcının veri ihlalinden etkilendiği tam olarak bilinmese de iletişim bilgilerinin çalındığı belirtildi.

Mango yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin güvenliği ve gizliliğine olan bağlılığımız doğrultusunda Mango olarak, dış pazarlama hizmetlerimizden birinin belirli kişisel müşteri verilerine yetkisiz erişime maruz kaldığını size bildirmek istiyoruz. Açığa çıkan bilgiler, pazarlama kampanyalarında kullanılan kişisel iletişim bilgileriyle sınırlıdır: yalnızca ad (soyadınız tehlikede değildir), ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası. Her şeyin normal şekilde işlemeye devam ettiğini ve Mango'nun altyapısı ile kurumsal sistemlerinin tehlikeye girmediğini bildirmek isteriz." denildi.

"BANKA VE KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZ TEHLİKEYE GİRMEDİ"

Açıklamanın devamında, "Hiçbir durumda banka bilgileriniz, kredi kartlarınız, kimliğiniz/pasaportunuz veya oturum açma bilgileriniz ya da şifreleriniz tehlikeye girmemiştir. Mango bu durumu fark eder etmez hemen tüm güvenlik protokollerini devreye sokmuştur. mevcut düzenlemelere uygun olarak ve iç protokolümüzü takip ederek mango, veri koruma ajansını ve yetkilileri bilgilendirmiştir. Bu duyuruyu önlem amaçlı yayınlıyoruz ve tüm müşterilerimizin, ister e-posta ister telefon yoluyla olsun, şüpheli iletişimlere veya olağandışı eylem taleplerine dikkat etmelerini öneriyoruz." ifadeleri kullanıldı.