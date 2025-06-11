Türk Startupları VivaTech 2025'te Dünya İle Buluşuyor

Paris'te düzenlenen teknoloji ve startup etkinliği VivaTech 2025'te 20 Türk startupı geliştirdiği ürünleri katılımcılara tanıtıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri kabul edilen VivaTech 2025 devam ediyor.

Etkinlikte kurulan Türkiye pavilyonu ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak ana görevlerimizin arasında Türkiye'nin startup ve teknoloji inovasyon ekosistemini tanıtmak da var. Burada önemli olan startuplarımızın dünyadaki yatırımcılarla bir araya gelmesi ve ülkemizin bu konudaki potansiyelini anlatabilmek. Ofisimizin pavilyonunda 20 startupımız var. Onların burada olmasından dolayı çok gururluyuz. Startuplarımızın da burada yatırımcılarla ve diğer startuplarla etkileşim içerisine girip ülkemizin tanıtımını yapmalarını ve ekosistemlerine katkıda bulunmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Ofis olarak dünyanın her kıtasında ve bölgesinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Yücel, "Startuplarımızı yatırımcılarla buluşturmak ve Türkiye'nin startup ekosisteminin imkanlarını, derin yetenek havuzunu, teknoloji ve inovasyon ekosistemimizdeki son dönem gelişmeleri anlatmakla buradaki mesaimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Alanda stant açan Türk startuplarının dünyada şu anda revaçta olan tüm konuları ele aldığına işaret eden Yücel, şirketlerin iş modelleri olarak yapay zeka, oyun, fintech ödeme sistemleri, sağlık ve pazarlama gibi alanlarda faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Yücel, "Bu alandaki startuplarımız gerçekten ülkemizin medarıiftiharı olan kurumlardır. Startuplarımız diğer startuplarla çok ciddi biçimde boy ölçüşüyorlar. Onların bu yolculuğuna katkıda bulunmak bize çok mutluluk veriyor. Bunların arasından unicornların bizim ifademizde turcornların çıkacak olması bizi ayrıca sevindiriyor." açıklamasında bulundu.