Türk Mühendisleri Malezya'da Havacılık Emniyet Projesiyle Başarı Yakaladı

Türk mühendisleri Malezya'da başarıyla tamamlanan havacılık emniyet projesiyle adından söz ettirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Haritaevi Havacılık ve Mühendislik AŞ, eTOD Malezya Projesi ile Malezya sivil havacılığının uluslararası standartlarını yükseltti.

Malezya Sivil Havacılık Otoritesi ile gerçekleştirilen proje 2 yıl sürdü. Proje kapsamında, Malezya'daki ulusal ve uluslararası 21 havalimanının standartları, Uluslararası Havacılık Otoritesi (ICAO) tarafından belirlenen yüksek seviyelere çıkarılarak havacılık alanında önemli bir noktaya getirildi. Havalimanları ve çevrelerinin dijital ikizleri oluşturuldu ve bu sayede havacılık endüstrisine bir dizi gelişmiş emniyet imkanı sunuldu.

Proje, operasyonel verimliliği artırmak, verilere dayalı kesin kararlar almak, paydaşlar arasında etkili iş birlikleri gerçekleştirmek, uluslararası standartlara tam uyum sağlamak ve geleceğe yönelik proaktif bir yaklaşım benimsemek gibi birçok açıdan kalite, emniyet ve ekonomik avantajlarla sonuçlandı.

Proje sürecinde toplam 110 bin adet dijital engel (mania) verisi toplandı. Uydu görüntüleri ve GNSS teknolojileri kullanılarak yüksek doğruluklu ve güncel veri setleri oluşturulup coğrafi bilgi sistemi tabanlı teslimler gerçekleştirildi.

Malezya genelinde 80'den fazla yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü kullanılarak, havacılığın her alanına hizmet edecek yüksek kalitede dijital veriler üretildi. Ayrıca havalimanları özelinde uçaklar ve diğer araçlara rotalama imkanları da sunan dijital envanterler üretilerek kapsamlı havalimanı veri tabanları oluşturuldu.

Benzer şekilde her havalimanı için pilotlar ve uçuş prosedür tasarlayıcıları tarafından kritik öneme sahip havacılık CHART'ları üretildi. PAT sahaları içindeki trafiğin farkındalığı, pist işgali önleme, taksi rotalarını belirleme, NOTAM görselleştirme, düşük görüş operasyonlarına destek olma, tesis ve kaynak yönetimi, acil durum müdahalesi ve emniyet standartlarını yükseltme gibi geniş bir uygulama yelpazesine sahip AMDB-ASRN verileri, 21 havalimanı için oluşturularak yer operasyonları için güçlendirilmiş veri tabanları sağlandı. Toplamda 7 bin 500'e yakın dijital veri seti üretilerek teslim edildi.

Farklı disiplinlerden uzman ekipler çalıştı

Proje, farklı disiplinlerden oluşan uzman bir ekibin işbirliğiyle tamamlandı. Mimarlar, şehir plancıları, geomatik mühendisleri, inşaat mühendisleri, yazılım mühendisleri ve istatistikçiler gibi geniş bir yelpazeden uzmanlar multidisipliner bir anlayışla projede yer aldı.

Ortaya konulan başarı, uluslararası havacılık endüstrisinin de önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Projeyle Türkiye, dijital havacılık envanterini yüksek teknolojileri kullanarak uluslararası standartlara uygun şekilde oluşturup global ölçekte uygulayabilecek yetkinliklere sahip olduğunu ve bu alandaki öncülüğünü tescillemiş oldu. Proje, benzer projeleri hayata geçirmek isteyen ülkelerin otoritelerinin dikkatini çekti.

Haritaevi, global ölçekte elde edilen başarının ardından yeni vizyon projeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Alanında global anlamda liderliği hedefleyen Haritaevi, ayrıca paydaşlarına eğitimler sunarak, global havacılık endüstrisinin evrimine yön verme misyonuyla faaliyetlerini yoğunlaştıracak.