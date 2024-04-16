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TOFAŞ, Türkiye'de Jeep üretimine başlayabilir

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Ortaya çıkan son sızıntılar, TOFAŞ firmasının Türkiye'de Jeep üretimine başlayabileceğini ortaya koydu. Yeni Jeep CEO'su olarak atanan Antonio Filosa'nın maliyetleri düşürmek adına üretimi başka ülkelere kaydırmayı planladığı, bu anlamda Türkiye'nin de öne çıkan seçenekler arasında olduğu biliniyor.

2030 yılına kadar global satışlarını 2 katına çıkarmayı hedefleyen markanın, bu anlamda TOFAŞ ile uzun süreli bir iş birliğine gidebileceği iddia ediliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

TOFAŞ, Jeep ile iş birliğine mi gidiyor?

Pandemi öncesindeki satış rakamlarını mumla arayan Jeep'in, bu duruma bir dur demek için yeni çözümler aradığı belirtiliyor. Dolayısıyla özellikle işçi maliyet olarak uygun duruma gelen Türkiye'nin, bunun için güçlü bir aday olduğu konuşulmakta. Filosa'nın ayrıca Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya bölgelerinde de çeşitli piyasa araştırmaları yaptığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl Stellantis'in Türkiye haklarını satın alan TOFAŞ; Maserati, Opel, Peugeot, Alfa Romeo, Fiat, Citroen ve DS Automobiles dahil olmak üzere Jeep modellerinin dağıtımını da üstlenmiş durumda. Jeep yönetimi şu an için kesin kararını vermese de, uzun dönemli bir iş birliği ihtimali birçok sektör otoritesi tarafından oldukça olağan görülüyor. Bu gelişmenin, günün sonunda Jeep kullanıcılarının yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Jeep yeni nesil araçları ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Jeep marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Türkiye Tofaş Jeep CEO Otomobil Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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