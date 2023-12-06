THY, Mart 2024'te Avustralya uçuşlarına başlıyor

Türk Hava Yolları, Mart 2024'te Avustralya uçuşlarına başlamayı planladığını duyurarak büyük bir adıma imza attı. Seyahat deneyimini geliştirmek ve operasyonel maliyetleri optimize etmek için stratejik bir hamle yapan THY, bu özel uçuşlar için ünlü Avustralyalı aktris Margot Robbie ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor.

Türk Hava Yolları, Mart 2024'te Avustralya uçuşlarına başlamayı planladığını duyurarak büyük bir adıma imza attı. Seyahat deneyimini geliştirmek ve operasyonel maliyetleri optimize etmek için stratejik bir hamle yapan THY, bu özel uçuşlar için ünlü Avustralyalı aktris Margot Robbie ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor.

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Türk Hava Yolları'nın maliyet tasarrufu stratejisinin kilit unsurlarından biri de yeni markası Ajet'te yerli üretim koltukların kullanılması. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Dr. Ahmet Bolat, standart uçak koltuklarından 5 kilo daha hafif olan bu koltukların yenilikçi tasarımına dem vurdu.

Bolat, ağırlıktaki azalmanın önemli bir yakıt tasarrufu anlamına geldiğini ve uçak başına 1 ton 150 kilo daha az yük anlamına geldiğini açıkladı. Bir uçağın 12 yıllık ömrü boyunca, uçak başına bu tasarruflar 1 milyon dolara ulaşıyor.

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Margot Robbie konusuna dönecek olursak, Bolat, yaptığı açıklamada 15-24 Mart arasında Avustralya uçuşlarına başlanacağını ve bundan 1 hafta kadar önce aktrisin Göbeklitepe gibi birçok kültürel açıdan zengin mekanda gezdirilmesi planlanıyor. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak, 10 saatte Singapur'a, 8 saatte ise Avustralya'ya varılacak.

Ayrıca THY, yolculara özel oda deneyimi sunan yeni Business Class koltuklarını da tanıtmaya hazırlanıyor. Nisan ayında piyasaya sürülmesi planlanan bu süit koltuklar yumuşak ve konforlu tasarımlara sahip olacak ve satış fiyatı 80.000 dolar olacak. Üretim aşamasının iki yıllık bir test döneminin ardından başlaması ve koltukların havayolunun yeni uçaklarına monte edilmesi bekleniyor.

Bu gelişmelere ek olarak, THY Yönetim Kurulu Başkanı çalışanlar için de olumlu haberler duyurdu ve şirketin başarısını işgücüyle paylaşma niyetini ifade etti. Avrupa havacılık tarihinde rekorlar kıran THY, elde edilen karın yaklaşık %10'unu çalışanlarına dağıtmayı planlıyor ve bunun bir sadakadan ziyade başarıyı paylaşmanın bir biçimi olduğunu vurguluyor.

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