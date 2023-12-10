Tesla, yeni yazılım güncellemesiyle acil çağrı özelliğini ekledi

Cybertruck teslimatıyla ilgili skandallar ve işçi krizi nedeniyle Tesla, düşüş yaşadı. Ancak şirket, yeni yazılım güncellemesiyle otomobillerde acil çağrı merkezi arama özelliğini sunmaya başladı.

Cybertruck teslimatıyla ilgili birçok skandal ve İskandinavya'daki işçi krizi nedeniyle Tesla için yoğun bir düşüş yaşandı. Elektrikli araç pazarında liderliğini sürdüren Tesla, yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Tesla, yeni yazılım güncellemesi ile kaza sonrası acil çağrı merkezini arayacak

Teslarati haberine göre Musk, 2020 yılında bir Model 3 sahibine gelecekteki araçlara acil çağrı özelliğinin ekleneceğini söylemişti. O günden bu yana bu özellik birçok kez denendi ve özellikle çevrimiçi forumlarda kullanıcılar tarafından sürekli olarak talep edildi.

Şirket artık otomobillerde hava yastıkları patladığında otomatik olarak tetiklenen acil çağrı merkezi arama özelliğini de verecek. Miami Üniversitesi araştırmacılarına göre bu özellik, 23 yıldır uygun fiyatlı araçlarda da sunulan bir teknoloji.

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X'te yapılan bir duyuruya göre öne çıkan diğer güncellemeler arasında çok duraklı yolculuk planlayıcı, kör nokta göstergeleri ve canlı nöbetçi kameralar yer alıyor. Şirket, otomobilinizde dış hopar özelliği varsa, korna kilidi sesinizi çığlık atan bir keçiye güncelleyebileceğinizi belirtti.

Yazılım güncellemesiyle birlikte gelen tüm özelliklerin listesi ise şu şekilde:

LAN Partisi: En sevdiğiniz oyunları arka dokunmatik ekranda da oynayabileceksiniz.

Arka Ekran Bluetooth Kulaklıklar: Arkadaki yolcular artık arka ekranda gösteri izlerken veya oyun oynarken kablosuz Bluetooth kulaklık kullanabilecek.

Apple Podcast desteği: Milyonlarca dünyanın en popüler podcast'lerini Tesla yazılımı üzerinden dinleyebileceksiniz.

Tesla Uygulaması Gezi Planlayıcısı: Çok duraklı bir yolculuk planlamak ve bunu aracınıza göndermek için Tesla mobil uygulamasını kullanabileceksiniz.

Güzergahtaki Hız Kameraları: Navigasyon artık hız kameralarını, dur işaretlerini ve trafik ışıklarını içerecek.

Otomatik 911 Çağrıları: Bir kazada hava yastıklarının tetiklenmesi durumunda aracınız otomatik olarak 911'i arayacak.

Kör Nokta Göstergeleri: Kör nokta kamerası, dönüş sinyaliniz açıkken ve kör noktanızda bir araba algılandığında sizi kırmızı gölgeyle uyaracak.

Daha Fazla Canlı Nöbetçi Kamera: Tesla uygulamasından araç çevresini görüntülerken artık toplam 7 açı için sol ve sağ sütun kameralarına erişebileceksiniz.

Işık Gösterisi: 'The Arrival' adlı muhteşem yeni Işık Gösterisinin keyfini çıkarın.

Castle Doombad: Castle Doombad artık Tesla Arcade'de mevcut; ayrıca Beach Buggy, Polytopia ve Vampire Survivors güncellemeleri de mevcut.

Yüksek Kaliteli Park Yardımı: Park ederken çevrenizin 3 boyutlu yeniden canlandırılmasını görebileceksiniz.