Teknopark İstanbul ve ULAK Haberleşme'den Stratejik İş Birliği

TEKNOPARK İstanbul, ULAK Haberleşme A.Ş. ile stratejik bir iş birliğine imza attı. İDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında imzalanan protokol, Teknopark İstanbul'un dijital dönüşüm sürecinde Private 5G altyapısı ile güçlendirilmesini ve akıllı kampüs uygulamalarının hayata geçirilmesini hedefliyor.

Protokol ile birlikte ULAK tarafından geliştirilen yerli Private5G teknolojisi, Teknopark İstanbul'un Ar-Ge, girişimcilik ve üretim süreçlerinde aktif biçimde kullanılacak. Yüksek hızlı, düşük gecikmeli ve güvenli iletişim altyapısı sayesinde kampüs genelinde yürütülen çalışmalar daha verimli, daha entegre ve daha yenilikçi bir yapıya kavuşacak. İş birliği savunma sanayi, siber güvenlik, yapay zeka, biyoteknoloji, havacılık ve ileri malzeme teknolojileri gibi kritik alanlarda faaliyet gösteren firmalar için prototipleme, test, laboratuvar entegrasyonu ve veri güvenliği gibi süreçlerde önemli bir katma değer sunacak. Aynı zamanda kampüs genelinde akıllı bina sistemleri, sensör tabanlı güvenlik çözümleri, otonom taşıma teknolojileri ve video analiz sistemleri gibi yenilikçi uygulamalar da yerli 5G ağı üzerinden devreye alınacak.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, imza töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dijitalleşme yolculuğumuzda önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz. ULAK Haberleşme ile imzaladığımız stratejik iş birliği protokolü sayesinde, Teknopark İstanbul'da yerli Private 5G altyapısı ile desteklenen akıllı kampüs ekosistemimizi hayata geçiriyoruz. Bu iş birliği yalnızca yüksek hızlı ve güvenli bir iletişim altyapısı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kampüsümüzde yer alan tüm firmalarımızın Ar-Ge, girişimcilik ve üretim süreçlerinin daha entegre, verimli ve yenilikçi bir yapıya kavuşmasına imkan tanıyor. Teknopark İstanbul olarak ULAK Haberleşme ile birlikte attığımız bu stratejik adımın, firmalarımızın ve girişimcilerimizin teknoloji geliştirme süreçlerini hızlandırarak, küresel ölçekte rekabetçi çözümler üretmelerine zemin hazırlayacağına inanıyoruz."

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Dr. R. Ruşen Kömürcü ise "Teknopark İstanbul gibi bir teknoloji üssünde, milli 5G altyapımızı sahada aktif hale getirmekten gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, Private 5G sistemlerimizin sadece bir iletişim altyapısı değil; inovasyonun, üretimin ve güvenli dijital dönüşümün temel taşı olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.

İmzalanan protokol, Teknopark İstanbul'un yüksek teknoloji odaklı vizyonunu desteklerken, Türkiye'nin Private 5G teknolojilerindeki sivil uygulamalarına öncülük etme misyonuna da katkı sağlayacak. Geliştirilecek çözümler, teknoloji geliştirme bölgeleri, sanayi kümelenmeleri ve üniversite kampüsleri başta olmak üzere çok sayıda yapıya örnek teşkil edecek.