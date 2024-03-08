Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programımızın 21. bölümü Cuma akşamı 20: 00'da sizlerle. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri.

Teknoloji Muhabbeti #21

Apple'ın yeni zammı, yeni M3 MacBook Air modeli ve daha fazlası bu akşam canlı yayında sizlerle.

Yayınımızda konuşacağımız haberler:

SPK, Midas'a ceza kesti: SPK, Midas Yatırım Menkul Değerler'e 20 milyon TL para cezası verdi.

Spotify AB'de En Pahalı: Spotify'ın abonelik ücreti AB ülkeleri arasında en yüksek Türkiye'de.

WatchOS 10.4 Güncellemesi: Yeni güncellemeyle "hayalet dokunuş" hatası düzeltildi.

Katlanabilir MacBook: Apple'ın katlanabilir MacBook'u 2025'te çıkabilir.

Vision Pro Güncellemesi: Yeni VisionOS 1.1 birçok yeni özellik getiriyor.

Nothing Phone (2)a: Telefonun Türkiye fiyatı ve özellikleri belli oldu.

Kuş Benzeri Uçan Robot: Çin'de kuşlara benzeyen ornithopter isimli uçan robot geliştirildi.

Asus ROG Zephyrus G16 İnceleme: Güçlü oyun bilgisayarı detaylı incelemede.

Apple Car Detayları: Apple Car'ın bilinmeyen detayları ortaya çıktı.

Honor Magic V2: Dünyanın en ince katlanabilir telefonu tanıtıldı.

Bilim:

Elon Musk ve OpenAI: Elon Musk, OpenAI'dan ayrılışının perde arkasını anlattı.

Otomotiv:

Mercedes Elektrikli Otomobil Planı: Mercedes, 2030'dan itibaren sadece elektrikli otomobil üretecek.

Tesla Piyasa Değeri Düştü: Tesla'nın piyasa değeri son bir yılda 300 milyar dolar düştü.

Türkiye'de 5G Geçiş Tarihi: Türkiye'de 5G'ye geçiş 2025'te gerçekleşecek.

Elektrikli Otomobil Satışları: Şubat 2024'te en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu.

Ekonomi:

Apple Zam Yaptı: Apple, tüm ürünlerine zam yaptı. En pahalı iPhone 100.000 TL'yi geçti.

Yeni M3 MacBook Air: Apple, yeni M3 işlemcili MacBook Air modellerini tanıttı.

Diğer:

Apple Suçlu Bulundu: Apple, App Store'da tekel oluşturmakla suçlu bulundu ve rekor ceza aldı.

Windows 11 Android Telefon Webcam: Windows 11'de Android telefonunuzu webcam olarak kullanabileceksiniz.

Telefon Faturalarına Zam: Telefon faturalarına zam yolda. Btk zam tarihini verdi.

Monster Tulpar Intel Arc A770: Monster'ın yeni oyun bilgisayarı Intel Arc A770 ekran kartıyla geliyor.