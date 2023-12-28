Teknoloji Dünyasının Liderleri Servetlerini Büyütmeye Devam Ediyor

Teknoloji dünyası büyüdükçe bu alanda liderlik yapan insanlar da servetlerini büyütmeye devam ediyor. Elon Musk son yılların en zengin insanı olmaya devam etse de, Mark Zuckerberg'in 2023'te kazandığı para merak uyandırdı.

Mark Zuckerberg'in serveti bu yıl 84 milyar dolar büyüdü

Forbes'tan alınan yeni verilere göre, dünyanın en zenginleri 2023 yılında servetlerini daha da büyüttü. Bu kapsamda Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in servetini bir yılda 84 milyar dolara yakın artırması dikkat çekti.

Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli otomobil hisselerindeki artışla birlikte net servetini yaklaşık 40 milyar dolar artırdı. Bu da 260 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olmaya devam ettiğini gösteriyor.

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Servetini değerlendirme konusunda ikinci sırada ise Meta CEO'su Mark Zuckerberg bulunuyor. Hisse senedi fiyatındaki toparlanmadan yararlanan Zuckerberg, servetini yüzde 184'lük artışla 128 milyar dolara çıkardı. Ayrıca dünyanın en zengin beşinci kişisi olduğunu da hatırlatalım.

Bir diğer büyük kazanan ise jeotermal enerjiye yaptığı yatırımlar sayesinde serveti yedi kat artarak 31,5 milyar dolara ulaşan Endonezyalı işadamı Prajogo Pangestu oldu. Bu yatırımları sayesinde dünya çapında en zengin 25 kişisinden biri olmayı başardı.

Hintli sanayi devi Gautam Adani ise bir aktivistin şirketine dava açmasının ardından önemli miktarda para kaybetti. Serveti 36 milyar dolar azalan iş insanı, 71,5 milyar dolarlık servetiyle ilk 15 arasındaki en büyük düşüşü yaşadı.

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