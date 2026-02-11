Haberler

Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Güncelleme:
Japon teknoloji devi Sharp, Mie'deki "Kameyama 2" LCD tesisinin Foxconn'a satışını iptal ettiğini ve ağustosta üretimi durduracağını açıkladı. Şirket, erken emeklilik programı kapsamında 1170 çalışanı işten çıkaracak. Yeniden yapılanma maliyetinin 14,9 milyar yen olması bekleniyor.

  • Sharp Corp., Mie eyaletindeki Kameyama 2 LCD panel üretim tesisinin Foxconn'a satış planını iptal etti.
  • Sharp, Kameyama 2 tesisinde çalışan 1170 kişiyi erken emeklilik programı kapsamında işten çıkaracak.
  • Sharp, Nisan-Aralık 2025 döneminde 67,52 milyar yen net kâr elde etti.

LCD televizyonlarıyla küresel pazarda öne çıkan Japon elektronik üreticisi Sharp Corp., yeniden yapılanma kapsamında önemli bir adım attı. Şirket, Mie eyaletinde bulunan "Kameyama 2" LCD panel üretim tesisinin Tayvanlı Foxconn'a satış planının gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

SATIŞ İPTAL EDİLDİ, ÜRETİM DURUYOR

Sharp yönetimi, satışın iptal edilmesinin ardından söz konusu fabrikanın ağustos ayı civarında üretimi durduracağını bildirdi. Şirket, tesiste çalışan 1170 kişinin "erken emeklilik programı" kapsamında işten çıkarılacağını duyurdu.

Yeniden yapılanma sürecinin erken emeklilik ödemeleri dahil yaklaşık 14,9 milyar yen (96,9 milyon dolar) maliyet oluşturmasının beklendiği belirtildi.

"ASIL MESELE REKABET"

Sharp Başkanı Okitsu Masahiro, düzenlediği basın toplantısında tesis satışının iptalini "gelecek fiyat trendleri" ile ilişkilendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda satış anlaşmasının avantajlı olmayacağına karar verdiklerini belirten Okitsu, "Asıl mesele, Çinli üreticiler ve büyük perakendecilerin markalarıyla nasıl rekabet edeceğimiz." dedi.

SON ÇEYREKTE KÂRA GEÇTİ

Öte yandan şirket, Nisan-Aralık 2025 döneminde 67,52 milyar yen (439 milyon dolar) net kâr elde ettiğini açıkladı. Sharp, 2024'ün aynı döneminde ise 3,6 milyar yen net zarar açıklamıştı.

