Teknoloji devi 6 bin çalışanını işten çıkarıyor

ABD merkezli bilgisayar ve yazıcı üreticisi HP, yapay zekâ teknolojilerinin artan kullanımı nedeniyle dünya genelinde binlerce çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Şirketin yayımladığı son yıllık rapora göre, 2028 yılı sonuna kadar 4 bin ila 6 bin kadro kaldırılacak. Bu, HP çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor.

1 MİLYAR DOLAR TASARRUF BEKLENİYOR

HP, bu adımla yapay zekâ kullanımını geliştirmeyi, inovasyon gücünü artırmayı ve müşteri memnuniyetini yükseltmeyi hedeflediğini belirtti. Raporda, yapay zekâ sayesinde 2028 yılına kadar yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanmasının öngörüldüğü, yeniden yapılanma maliyetlerinin ise ilk etapta 650 milyon dolar olacağı kaydedildi.

Teknoloji sektöründe pek çok şirket, benzer gerekçelerle işten çıkarmalara yöneliyor. Google, Microsoft ve Amazon gibi devler de kaynaklarını yapay zekâya kaydırmak amacıyla kadro azaltma planları açıklamıştı. Amazon ise geçen ay yaptığı açıklamada, yapay zekânın getirdiği organizasyonel değişiklikler nedeniyle 14 bin idari pozisyonu kaldıracağını duyurmuştu.