TEKNOFEST 2025'te SAT ve SAS Komandolarının Gösterisi Büyük İlgi Gördü
Güncelleme:
TEKNOFEST 2025'te, 'Mavi Vatan' etkinlikleri kapsamında SAT ve SAS komandolarının gösterisi ilgiyle izlendi. Etkinlikte Türk donanmasının gözde gemileri ve denizcilik kültürüne dair pek çok etkinlik de yer aldı.

Emir Benlioğlu / TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen 'TEKNOFEST Mavi Vatan' üçüncü gününde, SAT ve SAS komandolarının gösterisi büyük ilgi topladı.

TEKNOFEST Mavi Vatan, Türk donanmasının gözde gemileri sergisi, Su Altı Taarruz Komutanlığı (SAT) ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) gösterileri, denizcilik kültürü etkinlikleri, sanal gerçeklik deneyim alanları, konferanslar ve denizcilik tarihini yansıtan 'Mavi Vatan Zaman Tüneli' ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

'HEYECAN VERİCİ BİR GÖSTERİYDİ'

Ailesi ile gösteriyi izleyen Hasan Yosunkaya, "Gösteri için geldik. Teknofest bayağı gurur verici şeyler var burada teknolojik olarak, hava, savunma vesaire. Memnunuz mutluyuz, çocuklarımız da çok istedi getirdik. Heyecan verici bir gösteriydi, dikkat çekici ilgi çekici bir gösteriydi" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE BU İŞTE BAYAĞI İLERİYE GİDİYOR'

Eşi ve çocuğu ile birlikte gösteriyi izleyen Burçin Elik, "Gösteri çok güzeldi, çocuktan izleyebildiğim kadar izledim hiç de korkmadı. Gerçekten Türkiye bu işte bayağı ileriye gidiyor ve bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha büyük gelişmeler gösterir daha çok ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Eşi Deniz Elik ise "Öncelikle bütün ülkemizin milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun şanlı bayrağımızın gölgesi altında bu güzellikleri gördükçe daha da gururlanıyoruz daha da mutlu oluyoruz. İnşallah daha da ileriye hep birlikte Türkiye" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
