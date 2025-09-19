TEKNOFEST 2025'te Hava Gösterileri ve Yoğun Katılım

TÜRKİYE'NİN en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda üçüncü gününde de yoğun katılımla devam ediyor. Türkiye'nin savunma sanayi araçlarının sahne alacağı, birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde SOLOTÜRK ve HÜRKUŞ gösteri uçuşu yapacak.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü. 09: 00'da alana gelen yüzlerce ziyaretçi teknoloji stantlarına akın etti. Gruplar halinde alana gelen öğrenciler çadırlarda yer alan etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler saat 11: 00'da başlayacak olan Paramotor, HÜRKUŞ, T-129 ATAK, SOLOTÜRK, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, T-70, BEL 429 helikopterinin de aralarında bulunduğu hava araçlarının uçuş gösterilerini izleyebilecek. TEKNOFEST'İN üçüncü günündeki etkinlikler ise saat 19: 00'daki Kıraç konseri ile son bulacak.