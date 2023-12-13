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Teknofest 2024 Adana'da Gerçekleşecek

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Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği olan Teknofest, 2018'den beri her yıl düzenleniyor. Bu yıl İzmir'de gerçekleştirilen etkinliğin yeni durağı Adana oldu. Teknofest, gençleri teknoloji ve havacılıkla buluşturarak kariyer fırsatları sunuyor.

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği olan Teknofest, 2018'den beri her yıl düzenleniyor. Sürekli artan ilgiyle dikkatleri üzerine çeken etkinlik, bu yıl 27 Eylül – 1 Ekim arasında İzmir'de gerçekleştirildi. Her seferinde Türkiye'nin farklı bir ilinde gerçekleşen etkinliğin yeni durağı belli oldu.

Teknofest 2024 Adana'da gerçekleşecek

Teknofest, her yıl binlerce ziyaretçiyi teknoloji ve inovasyonun en son trendleriyle buluşturuyor. Bu yıl binlerce katılımcı İzmir'deki etkinlikte yeni teknolojileri inceleme şansı buldu. Selçuk Bayraktar, Twitter (X) üzerinden açıklama yaptı. Buna göre Teknofest 2024 Adana'da olacak.

Uzaklarda Arama!

TEKNOFEST 2024 ? ADANA'da… ??

Detaylı bilgi için @Teknofest sosyal medya hesaplarını takipte kalın. https://t.co/dzt2v0LvcI

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 12, 2023

Teknofest'in en öne çıkan yönlerinden biri, gençleri teknoloji ve havacılıkla buluşturarak onları bu alandaki kariyer fırsatlarına yönlendirmesi. Geleceğin mühendisleri, pilotları ve teknoloji liderleri burada bir araya geliyor ve deneyim kazanma şansı buluyorlar.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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