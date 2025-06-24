SunExpress, 'En İnovatif Hava Yolu Girişimi' Ödülünü Kazandı

TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Dublin'de düzenlenen ve havacılık sektöründe inovasyonu odağına alan Future Travel Experience'de 'En İnovatif Hava Yolu Girişimi' ödülü aldığını duyurdu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte SunExpress, uçuş operasyonlarında yapay zeka temelli bagaj ağırlığı tahminleme modeliyle ödül aldı. Söz konusu sistem, her uçuş özelinde yolcu bagaj ağırlığını yüksek doğrulukla öngörerek yakıt planlama süreçlerini kolaylaştırıyor; böylece operasyonel verimliliğin artmasına ve çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Ödül töreninde, finalist olarak seçilen hava yolu ve havalimanları, projelerini sahnede jüri üyeleri ve sektör profesyonellerinden oluşan izleyici kitlesine sundu. SunExpress, uçuş planlamasında doğruluğu artırma, yakıt tüketimini azaltma ve karbon emisyonlarını düşürme hedefleri doğrultusunda yapay zeka teknolojisini etkin biçimde kullanması ile öne çıkarak, jüri değerlendirmesi ve katılımcı oylarının birleşimiyle kategoride birincilik elde etti.

Nisan 2024'te devreye alınan model, kısa sürede operasyonel süreçler üzerinde somut ve ölçülebilir faydalar sağladı. Uygulama sayesinde uçakların sıfır yakıt ağırlığı (ZFW) tahminindeki hata uçuş başına 100–150 kg arasında azaltılırken, her uçuşta ortalama ek 6,2 kg'lık CO² tasarrufu elde edildi. Sabit varsayımlar yerine uçuşa özel, gerçek zamanlı tahminler kullanılmaya başlandı; bu sayede manuel yürütülen süreçler otomasyona geçirildi.