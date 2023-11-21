Dijital oyun mağazası Steam, Türk Lirası para birimini kullanımdan kaldırarak MENA-USD para birimini geçerli hale getirdi. Bu karar, ülkemizdeki enflasyon ve döviz kuru artışı nedeniyle alındı. Oyun fiyatları da MENA-USD ile belirlenecek.

Dijital oyun mağazası Steam, Türk Lirası para birimini bugün itibariyle kullanımdan kaldırdı. Ülkemizde sürekli olarak artan enflasyon ve yükselen döviz kuru nedeniyle alınan bu kararın ardından Türkiye için MENA-USD para birimi geçerli hale geldi.

Steam'de Türk Lirası kalktı, dolar (MENA-USD) kullanılmaya başlandı!

Bilmeyenler için Steam, bundan birkaç gün önce aldığı bir kararla Türkiye ve Arjantin'de bundan böyle dolar para birimine geçiş yapılacağını açıklamıştı. Bugün ise o beklenen an geldi. Artık dolar (MENA-USD) dönemi başladı.

Oyunlar, bundan böyle bazı orta doğu ülkelerinde de geçerli olan MENA-USD para birimi ile fiyatlandırılacak. Yani geliştiricilerin MENA-USD para birimi için özel girdikleri yerelleştirilmiş fiyatlar, sadece Türkiye ile kalmayıp ekonomik durumu iyi olmayan bazı ülkeler için de geçerli olacak.

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Steam'den Türk Lirası kalkacağı için kullanıcıların bakiyeleri de MENA-USD'ye çevriliyor. Bunun için güncel dolar kuru esas alındı. Bu bir oyun satın alırken de geçerli oluyor. Örnek vermek gerekirse "ABC" isminde bir oyunun fiyatı 10 MENA-USD ise, güncel kura (19 Kasım saat 23.20 = 28,58 TL) göre 258,78 TL ödeyerek satın alabiliyorsunuz.

Pek çok oyunun fiyatı olması gerektiğinden oldukça yüksek olabilir. Bu noktada bazı geliştiriciler MENA-USD için mutlaka bir düzenleme yapacaktır. Yani fiyat fazla geldiyse birkaç saat beklemekte fayda var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunların MENA-USD fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.