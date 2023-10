Steam Cadılar Bayramı indirimleri başladı

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de yılın en beklenen indirimlerinden Cadılar Bayramı Etkinliği nihayet başladı. Böylelikle korku ve karanlık temalı yapımlar başta olmak üzere yüzlerce oyun düşük fiyatla buluştu. İşte Steam Cadılar Bayramı indirimleri sırasında göze çarpan oyunlar…

Steam Cadılar Bayramı indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar

Türkiye'de son yıllarda artan enflasyon ve yükselen dolar kuru, oyun fiyatlarında zamma yol açtı. Bu kapsamda Steam, geçtiğimiz sene ülkemize özel uyguladığı yerel dolar kurunu 1,8 TL'den 10 TL'ye yükseltti. Akabinde Red Dead Redemption 2'den God of War'a kadar pek çok 3A kalitede oyunun fiyatı zamlandı.

Steam, geçtiğimiz günlerde ise platformdan TL ile oyun alımını tamamen durdurdu. Türk oyuncular için yıkıcı olan bu kararın ardından Kış ve Cadılar Bayramı gibi büyük etkinlikler beklenmeye başlandı. Son olarak merakla beklenen Steam Cadılar Bayramı indirimleri nihayet başladı. Birçok popüler oyun etkinlik kapsamına alındı.

Steam Cadılar Bayramı etkinliği kapsamında en sevilen yapımlar arasında yer alan Dying Light, yüzde 80 oranında indirim ile 349 TL'den 111,60 TL'ye düştü. Fiyatı oldukça düşük olduğu için Türk oyuncuların kalbinde ayrı bir yeri olan The Forest ise 32 TL yerine 8 TL.

Steam Cadılar Bayramı indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı Dying Light349 TL111,60 TL (-80%)Dying Light 2 Stay Human699 TL349,50 TL (-50%)Sons Of The Forest224 TL224,00 TL (-20%)Back 4 Blood249 TL49,80 TL (-80%)The Forest32 TL8,00 TL (-75%)DEVOUR54 TL43,20 TL (-20%)Phasmophobia139 TL111,20 TL (-20%)Killing Floor 249 TL9,80 TL (-80%)7 Days to Die39 TL9,36 TL (-76%)Ghost Watchers25 TL20,00 TL (-20%)Project Zomboid190 TL100,49 TL (-75%)Resident Evil401,99 TL100,49 TL (-75%)Resident Evil 0401,99 TL100,49 TL (-75%)Resident Evil 2807 TL201,75 TL (-75%)Resident Evil 3807 TL201,75 TL (-75%)Resident Evil 4887,29 TL585,61 TL (-34%)Resident Evil 5401,99 TL100,49 TL (-75%)Resident Evil 6600 TL150,00 TL (-75%)Resident Evil 7 Biohazard403 TL161,20 TL (-60%)Resident Evil Village807 TL322,80 TL (-60%)

Steam Cadılar Bayramı indirimleri, 2 Kasım saat 21.00'e kadar sürecek.

