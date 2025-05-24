Sosyal medya devi X'te erişim sorunu yaşanıyor

Sosyal medya devi X'te erişim sorunu yaşanıyor
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Sosyal medya platformu X'te, kullanıcılar tarafından erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Bazı kullanıcılar platformun tamamen çöktüğünü iddia ederken, diğerleri sadece belirli özelliklerin çalışmadığını vurguladı.

Son günlerde Avrupa'nın pek çok ülkesini etkisi altına alan geniş çaplı elektrik kesintileri, kıtayı adeta karanlığa gömdü. Şehirlerin ışıkları sönerken, günlük yaşam felç oldu, teknolojiye bağımlılığın acı gerçekleri bir kez daha gözler önüne serildi. Elektrik altyapısındaki bu beklenmedik çöküş, sadece evleri değil, iş yerlerini, toplu taşımayı ve en önemlisi dijital iletişim ağlarını da vurdu. Kaosun ortasında, milyonlarca kullanıcının anlık haberleşme ve bilgi alma aracı olan sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), art arda yaşanan kesintilerin ardından adeta çöktü.

X (TWITTER) SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ: BİLGİ AKIŞI DURDU!

Elektrik kesintileri devam ederken, kriz anlarında bilgi akışının en önemli mecralarından biri olan X (Twitter), beklenmedik bir şekilde hizmet veremez hale geldi. Milyonlarca kullanıcı, yaşadıkları sorunları duyurmak, bilgi almak veya sevdiklerinin durumunu öğrenmek için platforma akın ettiğinde, karşılarında sadece bir hata mesajı buldu. Bu durum, sosyal medyanın kriz yönetimindeki kritik rolünü bir kez daha vurgularken, dijitalleşmenin getirdiği bağımlılığın kırılganlığını da gözler önüne serdi. X'in çöküşü, zaten gergin olan ortamı daha da artırarak, pek çok kişide "bilgi felci" endişesi yarattı.

Sosyal medya devi X'te erişim sorunu yaşanıyor

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
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