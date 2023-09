Sony, Horizon Forbidden West Complete Edition'ı Windows'a getiriyor

Stratejisinde büyük bir değişikliğe giden Sony, PlayStation'a özel bir oyununu Windows bilgisayarlara getirmeye hazırlanıyor. Horizon Forbidden West Complete Edition hem PlayStation 5'e hem de Windows için aynı anda çıkış yapabilir.

Horizon Forbidden West Complete Edition için PC ve PS5 iddiaları

Geçtiğimiz yılın başlarında PS5 ve PS4'e özel olarak çıkış yapan Horizon Forbidden West, Complete Edition ile genişleyecek. Burning Shores paketi dahil olmak üzere tüm özel içeriklere sahip olacak bu sürüm, PS5 ile aynı anda Windows'a da çıkabilir.

Çin'den gelen bilgilere göre oyunun PC versiyonu, Steam ve Epic Games Store üzerinden aynı anda yayınlanacak. Bu, bilgisayara en hızlı gelen birinci parti Sony oyunu olacağı anlamına geliyor. Ayrıca Complete Edition'ın PS4 için çıkış yapıp yapmayacağı da belirsiz.

God of War ve The Last of US gibi yapımlar daha önce bilgisayar için sunuldu. Ancak Sony, bu oyunları farklı platformlara en az bir yıl sonra getiriyordu. Horizon Forbidden West Complete Edition ile yeni bir strateji izlenebilir.

Ancak Complete Edition'in yepyeni bir oyun olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Forbidden West'in ana hikayesi ve yan görevleri halihazırda 60 saatten daha uzun sürüyor. Burning Shores'un 12 saatlik içeriğ, hem PS5 hem de PC oyuncularına önemli görevler sağlayacak.

Complete Edition'ın fiyatı sızdırılmadı, ancak Horizon Forbidden West'in Playstation Store'da 799 TL'den sunulduğunu belirtmek gerekiyor.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.