Snapdragon 8 Gen 4 Yüksek Güç Tüketimiyle Gündemde

Gündemden düşmeyen Snapdragon 8 Gen 4, bu kez de yüksek güç tüketimi sebebiyle konuşulmaya başladı. En son nesil üretim süreci 3nm ile gelecek olmasına rağmen büyük güç tüketeceği iddia edilen işlemcinin, akıllı telefonlarda da birçok zorunlu değişikliğe neden olacağı söyleniyor. Eğer bu iddialar gerçeklik kazanırsa, sektörde taşlar yerinden oynayabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Snapdragon 8 Gen 4, devasa güç tüketimi ile gündem oldu

Ortaya çıkan sızıntılara göre birçok akıllı telefon üreticisi, işlemcinin yüksek güç tüketimini karşılayabilmek için 5500 mAh civarı batarya kapasitesine sahip cihazları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Böylesine yüksek enerji tüketiminin çevresel sürdürülebilirlik açısından da oldukça zararlı olduğunu, Qualcomm yönetiminin bu konuda acil bir aksiyon almasını gerektiğini öne sürenler de mevcut. Aktivist grupların da durumu yakından takip ettiği iddia ediliyor.

Ancak bazıları ise yüksek enerji yoğunluğuna sahip yeni nesil bataryalar sayesinde, akıllı telefonların boyutunda önemli bir büyüme olmayacağını belirtiyor. Bu bataryalar hakkında detaylı bir bilgi şu an için mevcut olmasa da, önde gelen sektör temsilcileri bundan oldukça umutlu görünüyor.

Ekim ayında resmi olarak tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Gen 4, 4.3 GHz hızına ulaşarak bu alanda önemli bir eşiği aştı. Önceki modellere göre oldukça büyük bir performans artışı sağlaması beklenen işlemci, şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcılar için yararlı olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Qualcomm yeni işlemci serileri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Snapdragon işlemcileri beğeniyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.