Savunma Sanayii İçin Yeni Finansman Modeli Hayata Geçirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), sektörde faaliyet gösteren tedarikçilere destek sunmak amacıyla yeni bir finansman destek modelini daha hayata geçirdi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, SSB ve Kuveyt Türk Finansal Kiralama ve İşletme Finansmanı Programı Tanıtım Töreni, SSB Başkanı Haluk Görgün, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin üst yönetimleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla SSB'de gerçekleştirildi.

Haluk Görgün, geçen yılın sonuna doğru tedarikçilerini desteklemek amacıyla başlattıkları Kefalet Şirketleri ile Finansman Modeli, Sipariş ve Sözleşmelere Dayalı Finansman Modeli ve bu yıl şubat ayında hayata geçirdikleri SSB Finansal Kiralama Destek Programları'nın başarıyla devam ettiğini belirtti.

Söz konusu programlara bugüne değin 900'ün üzerinde firmanın başvuruda bulunduğunu aktaran Görgün, "Şu ana kadar toplamda 5,7 milyar TL'lik bir kaynak kullanımı gerçekleşti. KOBİ'lerimiz işlerliğe alınan bu yeni modellerden ve sağlanan destek mekanizmalarından son derece memnunlar. Bizler, başkanlık olarak savunma sanayi firmalarımız ile sıklıkla bir araya geliyor ve onlardan gelen taleplere çok şükür hızlıca cevap üretebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Görgün, şunları kaydetti:

"Bu yeni modelle, tedarikçilerimiz daha güçlü finansal altyapılar oluşturabilecek ve projelerini daha etkili bir şekilde hayata geçirebilecek. SSB ve Kuveyt Türk Finansal Kiralama ve İşletme Finansmanı Programımız ile sektörümüzde faaliyet gösteren üretici işletmelere makine ve teçhizat için finansman desteği ile işletme finansmanı desteği sağlayacağız. Attığımız bu adımlar, yalnızca bugünü değil, yarını da garanti altına almak için atılmış stratejik adımlardır. Bu noktada en başından beri bizlere desteklerini esirgemeyen Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Merkez Bankamıza, programlarımıza dahil olan tüm kamu ve özel bankalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Büyüyen ve güçlenen savunma sanayimiz, ülkemizin geleceğine yönelik yaptığı çalışmaları emin adımlarla sürdürmeye devam edecektir."

"Milli Teknoloji Hamlesi'ni sahada daha da güçlendirecek"

Ufuk Uyan da Türkiye'nin önde gelen katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk'ün bugün, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanında küresel ölçekte söz sahibi olma vizyonunu desteklemek ve savunma sanayisinin üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attığını vurguladı.

Katılım finans ilkeleri doğrultusunda, reel ekonomiye doğrudan katkı sağlayacak bu işbirliğiyle üretim yapan firmaların ihtiyaç duyduğu makine, ekipman ve işletme finansmanı desteklerini uygun koşullarla sunduklarına işaret eden Uyan, "Bu programdan özellikle EYDEP sertifikalı firmaların faydalanacak olması, sistematik gelişimi teşvik etmemiz açısından ayrıca kıymetli. Milli Teknoloji Hamlesi'ni sahada daha da güçlendirecek bu modelin, sektöre hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

KOBİ ya da KOBİ dışı (kurumsal) firmaların yatırımlarını desteklemek amacıyla oluşturulan program kapsamında, yeni ve kullanılmamış makine ve ekipmanlar leasing kredisi yoluyla, işletme finansmanı ihtiyaçları ise işletme kredisi aracılığıyla temin edilebilecek.

Programın kapsamı, 500 milyon avro finansal kiralama ve 100 milyon avro işletme finansmanı olmak üzere toplam 600 milyon avro olarak belirlendi. Başvurular, 31 Aralık 2025'e kadar Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerine yapılabilecek.