Haberler

Sarıtaç: "Malatya savunma sanayisinde üretim merkezi olabilir"

Sarıtaç: 'Malatya savunma sanayisinde üretim merkezi olabilir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İş insanı Mustafa Sarıtaç, Malatya’nın savunma sanayisi tedarik zincirinde önemli bir üretim merkezi olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, yüksek teknoloji odaklı üretimin kentin geleceği açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

İş insanı Mustafa Sarıtaç, Malatya'nın savunma sanayisi tedarik zincirinde önemli bir üretim merkezi olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, yüksek teknoloji odaklı üretimin kentin geleceği açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

İş insanı Mustafa Sarıtaç, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin yalnızca binaları değil, üretim alanlarını, ticareti, yatırım iklimini ve ekonomik dengeleri de derinden etkilediğini ifade etti. Malatya'nın geleceğinin yalnızca yeniden inşa süreciyle sınırlandırılmaması gerektiğini ifade eden Sarıtaç, kentin önümüzdeki 30-40 yıllık kalkınma vizyonunun yüksek katma değerli üretim üzerine inşa edilmesi gerektiğini kaydetti. Savunma sanayisinin sadece silah üretiminden ibaret olmadığını belirten Sarıtaç, sektörün elektronikten yazılıma, makine imalatından kompozit malzemelere, hassas üretimden yapay zekaya kadar birçok teknolojik alanı kapsayan büyük bir ekosistem olduğunu ifade etti.

Malatya'nın bu ekosistemde önemli bir rol üstlenebileceğini belirten Sarıtaç, kentte faaliyet gösteren makine, metal işleme, elektrik, elektronik ve imalat sektöründeki firmaların gerekli eğitim, sertifikasyon ve desteklerle savunma sanayisine parça ve alt sistem üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Üniversitelerde yetişen genç mühendislerin, meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin ve girişimci sanayicilerin bu dönüşümün en önemli aktörleri olacağını kaydeden Sarıtaç, hedeflerinin sadece yeni fabrikalar kurmak olmadığını ifade etti.

Malatya'da genç mühendislerin kariyer yapabildiği, üniversite ile sanayinin ortak projeler geliştirdiği, KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası tedarik zincirlerine dahil olduğu, robotik üretim, otomasyon, yazılım ve elektronik alanlarında uzmanlaşmış firmaların arttığı, yüksek teknoloji üreten ve ihracat yapan bir sanayi yapısının oluşturulması gerektiğini belirten Sarıtaç, bu dönüşümün gençlerin kendi memleketlerinde nitelikli istihdam bulmasına da katkı sağlayacağını ifade etti. Doğru planlama, güçlü iş birlikleri ve uzun vadeli bir stratejiyle Malatya'nın savunma sanayisinde önemli bir üretim merkezi haline gelebileceğini kaydeden Sarıtaç, kentin geleceğinin yüksek teknoloji, üretim ve ihracat odaklı bir vizyonla şekillendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli

Şov tamamen bitti! Dilan'ın ardından Engin Polat için de aynı karar
5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi

5 gün sonra korkulan oldu! Arap ülkesine gece yarısı bomba yağdı
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı

Milletin parasını tatilde yiyorlar! Otel odasından alındı

Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı

Eşinin sakladığı kutuları açtı, 5 bebek cesedi çıktı
İran'dan savaşı yeniden başlatabilecek 'Hürmüz' açıklaması

İran'dan savaşı yeniden başlatabilecek "Hürmüz" açıklaması
Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı