Sanal Kartlar Artık KDV'ye Tabi Olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, sonunda en çok merak edilen konuya açıklık getirdi. Resmi gazetede yer alan bildiriye göre sanal ya da fiziki ortamda satılan kartların, şifre ve kodların kullanımıyla ilgili karar açıklandı. Artık katma değer vergisine (KDV) tabi olacak. İşte detaylar…

Çevrimiçi kullanılan kart ve şifreler KDV'ye tabi olacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı yeni düzenlemeyle birlikte kart, şifre ve kodlara ilişkin KDV uygulamalarının esaslarının belirledi. Artık bilgisayar oyunlarında kullanılan kart, şifre ve kodların ithali ve satışı KDV'ye tabi olacak.

Online sitelerde veya fiziki mağazalarda aktivasyon, e-pin, oyun, dijital ürün, cüzdan kodları, hediye kartı/çeki satışa sunuluyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte artık bu ve bunlara benzer formattaki ürünlerin ithali ve satışından KDV alınacak.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında KDV uygulama tebliğine ilişkin bir açıklamaya yer verildi. Buna göre Türkiye'de yaşayan vatandaşlar kart, şifre ve kodları yurt dışı firmalardan satın aldığında bu durumu beyan edecek. Ardından belirtilen KDV'yi ödeyecek.

Türkiye'de yerleşik KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler için de bir karar mevcut. Bu kişiler, kart şifre ve kodları yurtdışı elektronik hizmet sunucularından temin ettiğinde bu işlemi KDV'nin yurtdışı mukimi firmanın beyan etmesi gerekiyor. Ayrıca Türkiye'de satılması halinde de hesaplanan KDV'yi satıcı firmalar beyan edecek.

Yeni düzenleme, cüzdan kodu ve benzeri adlarla satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen, durumları da kapsıyor. Bu durumdaki ödeme aracı mahiyetindeki kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içerisinde satışı KDV'ye tabi olmayacak.

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