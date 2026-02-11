Haberler

Rusya'dan Telegram'a 7 milyon ruble ceza

Rusya, yasaklı içeriklere erişim engellemeyen Telegram'a 7 milyon ruble ceza verdi. Moskova'da görülen davada, mahkeme Telegram'ın yasalara uymadığını belirtti. Ülkede WhatsApp'a da erişim tamamen engellendi.

Rusya'da, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a 7 milyon ruble (yaklaşık 90 bin 550 dolar) ceza verildi.

Telegram aleyhine açılan dava başkent Moskova'da görüldü.

Platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 7 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Rusya'da ülkenin en popüler uygulamalarından Telegram'a erişimde sorun yaşanırken, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor), uygulamaya yönelik önlemler alındığını bildirmişti.

Telegram'a yönelik kısıtlamaların yanı sıra bir diğer popüler uygulama WhatsApp'a erişim tümüyle engellenmişti.

Ülkede Apple, Google, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
