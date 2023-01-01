Rap'in yıldızları Türkçe Rap ile canlı yayına geçiyor

Rap camiasını Instagram'da buluşturan Türkçe Rap sayfası, canlı yayınlara başlıyor. Rap'çi Emir Gülcan, kurucusu olduğu sayfa üzerinden rap'in yıldızlarıyla canlı bağlantılar gerçekleştirecek, ses getirecek sohbetlere imza atacak.

Hayranlara sanatçılara ulaşma fırsatı

Rap müziğin sevilen seslerinden Emir Gülcan'ın sektöre katkı sunmak amacıyla açtığı Instagram sayfası Türkçe Rap, kısa sürede en çok etkileşim alan müzik sayfaları arasına girdi. 1 milyon takipçiye ulaşmayı hedefleyen sayfa, hem camiadan son haberleri yayınlayarak rap'in nabzını tutuyor hem de sesini duyurmaya çalışan gençlere destek sunuyor.

Takipçileri arasında çok sayıda ünlü ismin de yer aldığı Türkçe Rap'te 2023 için çeşitli sürprizler planlayan Gülcan, o yeniliklerden ilkini açıkladı.

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Emir Gülcan, Türkçe Rap sayfası üzerinden artık canlı yayınlar gerçekleştirmeye başlayacağını söyledi. Takipçilerinden gelen yoğun istek üzerine özel yayınlara imza atacağını belirten Gülcan, "Yola çıkış amacımız, rap müzik icra edenlerle bu türe gönül verenleri aynı çatı altında buluşturmaktı.

Sayfamızı takip edenler arasına ünlü isimler de eklenince, dinleyiciler tarafında böyle bir talep oluştu. Devamlı mesaj atarak hayranı oldukları kişilere ulaşmak için yardım istiyorlar. Gerçekleştireceğimiz yayınlarla, onlara, sevdikleri sanatçılara seslerini duyurabilmeleri için bir alan açmış olacağız" dedi.

İlk konuk çok konuşulacak

Ünlü rap'çilerle hem müzik dünyası hem de kariyerleri hakkında sohbet edeceğini belirten Emir Gülcan, "Konuğumuza sadece ben soru sormayacağım, aynı zamanda hayranları da sorular yöneltecek. Türkçe Rap ailemiz her geçen gün büyürken, bu yayınlar sayesinde kurduğumuz bağı daha da güçlendireceğiz. Çok yakında ilk yayının tarihini açıklayacağım. İlk konuğumuz da sürpriz bir isim olacak ve çok konuşulacak açıklamalar yapacak" diye konuştu.