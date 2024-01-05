PS5 Pro Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

PlayStation 5'in daha güçlü versiyonu olacak PS5 Pro için yeni bir tanıtım tarihi ortaya çıktı. Bir süredir Ocak'ta başlayacak CES 2024'te duyurulacağı söylenen konsolun, 2024'te resmen gelmesi bekleniyor. Peki PS5 Pro neler vadediyor?

PS5 Pro tanıtım tarihi üçüncü çeyrek olabilir

Oyun sektörünün güvenilir isimlerinden Tom Henderson, Sony'nin 8 Ocak'ta başlayacak CES 2024 fuarında yapacağı etkinliğin detaylarını ortaya koydu. Henderason'ın iddiasına göre etkinlikte PlayStation 5 Pro gibi yeni bir konsol tanıtımı gerçekleşmeyecek.

Henderson kısa süre önce attığı tweet'te, CES 2024'te PS5 yükseltmesinin tanıtılması halinde "çok şaşıracağını" dile getirdi. PS5 Pro'yu bu kadar erken duyurmasının, düzenli giden PS5 satışlarını engelleyeceğini ifade etti.

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Ancak Henderson Sony'nin PS5 Pro lansmanının 2024 yılında olacağına inandığını söyledi. Kesin tarih vermemiş olsa da, üçüncü çeyrekte duyurulabileceğini bildirdi. Henderson, PS5 Pro için 3. çeyreğin sonlarında bir duyuru yapılabileceğini aktardı.

Sektörden başka isimler de yaz sonunda yeni PS5 Pro'nun resmileşeceğini iddia etti. Daha güçlü özelliklere sahip konsolun dahili kod adının "Trinity" olduğu ve Kasım'da piyasaya sürülmesinin hedeflendiğini belirten kaynaklar da bulunuyor.

Sony, bir süre önce CES 2024'te "yaratıcılığı teknolojiyle güçlendirmeye" odaklanacağını söyleyerek kamera, lens ve görüntülemeyle ilgili diğer ürünlerini tanıtacağı mesajını verdi. Bu durum da oyun odaklı bir ürün görmeyeceğimiz anlamına geliyor.

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