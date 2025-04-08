Prof. Dr. Türkyılmaz: Boykot, markaları borsada da etkileyebilir

Prof. Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz, boykotların sosyal medya etkisiyle hızla yayılabildiğini ve markaların siyasi kimlik kazanmasının borsa ve ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini söyledi. Markaların tarafsız ve dikkatli bir iletişim dili kullanması gerektiğini vurguladı.

"BOYKOT SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA ULUSLARARASI BOYUT KAZANABİLİR"

Prof. Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz, boykotun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda politik bir tepki biçimi olduğunu söyledi. Sosyal medya sayesinde bu tepkinin uluslararası düzeye ulaşabildiğini ifade eden Türkyılmaz, "Markalar son zamanlarda Türkiye'de siyasi kimlik kazanmaya başladı" dedi.

"MARKALARIN KONUŞMALARI KİMLİĞE YANSIYOR"

Marka sahiplerinin açıklamalarının doğrudan marka kimliğine etki ettiğini belirten Türkyılmaz, "Siyasi bir boyutun oluşması markalar açısından son derece tehlikeli" ifadelerini kullandı. Ayrıca bir markanın yalnızca belli bir siyasi kesime hitap etmesi durumunda toplumun tamamına seslenebilmesinin zorlaştığını vurguladı.

"BOYKOTLAR BORSA VE EKONOMİ ÜZERİNDE DE ETKİLİ OLABİLİR"

Boykotun yalnızca tüketici tepkisiyle sınırlı kalmadığını belirten Türkyılmaz, "Bu durumun borsada hisse senetlerine ve ülke ekonomisine kadar uzanan etkileri olabilir" dedi. Markaların tarafsız ve objektif bir iletişim dili benimsemesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.