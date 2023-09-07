PlayStation Plus Deluxe Abonelik Ücreti Yüzde 600 Zamlandı

Sony'nin PlayStation Plus sistemi, yıllık abonelik ücretini yüzde 600 zamlayarak 2740 TL'ye çıkardı. Oyuncular, bu zammın beklenmedik olduğunu ve 2026 yılına kadar abonelik alabildiklerini belirtiyorlar.

Teknoloji devi Sony'nin bizlere 30 yıla yakın bir süredir çok keyifli zamanlar sağlayan PlayStation oyun konsolu artık üst düzey bir eğlence aracı haline geldi. Bu hususta da en büyük unsur, Sony kütüphanesindeki yüzlerce hatta binlerce oyunu oynamanıza olanak sağlayan PlayStation Plus sistemi.

PlayStation Plus Deluxe, yüzde 600 zamla yıllık 2740 TL oldu!

PS Plus, bugüne kadar hep uygun abonelik ücretleriyle Türk oyuncular için bir yaşam suyu görevi görüyordu. Ancak ülkemizdeki dolar kuru ve ekonomik durumlar, nasıl tek oyun fiyatlarını vurduysa böyle abonelik ücretlerini de vurdu.

Bildiğiniz gibi Xbox Game Pass'e, Spotify Premium'a, YouTube Premium'a ve daha birçok abonelik sistemine geçtiğimiz 2-3 ay içerisinde ciddi zamlar geldi. Bu furyaya PS Plus'ın da ekleneceğini aslında geçtiğimiz günlerde aktarmıştık.

Sony üzen haberi verdi: Plus'a dev zam yolda!

Ancak bu kadar fazla bir zammı hiç kimse beklemiyordu. Google'da 6 saat kadar önce 'PS Plus Deluxe' diye arama yaptığınız zaman karşınıza çıkan ilk sekmede beliren fiyat tam 2740 TL idi!

PS Plus Essential, Extra ve Deluxe sürümlerinin aylık, 3 aylık ve yıllık abonelik ücretleri şöyle:

PlayStation Plus Essential

Aylık: 175 TL3 Aylık: 440 TL

Yıllık: 1440 TL

PlayStation Plus Extra

Aylık: 260 TL3 Aylık: 720 TL

Yıllık: 2340 TL

PlayStation Plus Deluxe

Aylık: 305 TL3 Aylık: 830 TL

Yıllık: 2740 TL

Kullanıcılar, 2025 yılına kadar abonelik alabildiklerini, 2026 yılına geldiklerinde Sony'nin sisteminin çöktüğünü belirtiyorlar.

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