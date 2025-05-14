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Petrol Ofisi'nden Yapay Zeka Destekli UTTS Sohbet Botu

Petrol Ofisi'nden Yapay Zeka Destekli UTTS Sohbet Botu
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Petrol Ofisi, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili kullanıcıların sorularını yanıtlamak için yapay zeka destekli 'UTTS için Sor' sohbet botunu hayata geçirdi. Bot, kullanıcıların geçiş sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

PETROL Ofisi, kullanıcıların Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili sorularına en hızlı ve en kapsamlı yanıtları sunmak için yapay zeka destekli 'UTTS için Sor' sohbet botunu devreye aldığını duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla hayata geçirilen UTTS geçiş sürecinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için mükelleflere tanınan süre 30 Haziran'da sona eriyor. Bu kapsamda Petrol Ofis, UTTS kullanıcılarının geçiş sürecini kolaylıkla yönetebilmelerine ve akıllarına takılan tüm sorulara en hızlı ve doğru şekilde yanıt bulabilmelerine yardımcı olmak amacıyla yapay zeka destekli 'UTTS için Sor' isimli sohbet botunu geliştirdi.

Web sitesinin sağ alt köşesinde yer alan sohbet ikonu üzerinden veya istasyonlarda bulunan 'Konuşan İstasyon' QR menüsü aracılığıyla erişilebilen bu sohbet botu, filo müşterilerinin UTTS ile ilgili merak ettiklerini ihtiyaca yönelik çözümlerle Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle yanıtlıyor.

Müşteri etkileşimini ve memnuniyetini skorlayabilen, kendini sürekli geliştiren bir altyapıya sahip yapay zeka botu ile UTTS sürecinin daha anlaşılır ve güvenli bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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