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OnePlus Ace 3V Tanıtıldı: Özellikler ve Güncelleme Desteği

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OnePlus Ace 3V için artık geri sayım başladı. Bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası telefonun amiral gemisi katili özelliklerine sahip olacağı şeklinde. Modelin bugün içerisinde tanıtılması beklenirken, Çinli üretici tarafından yapılan resmi paylaşım OnePlus Ace 3V modelinin kaç yıl güncelleme desteği alacağını gözler önüne seriyor. OnePlus Ace 3V bilinen özellikleri ve dahası!

OnePlus Ace 3V kaç yıl güncelleme alacak?

OnePlus, yaptığı resmi paylaşımla Ace 3V modelinin üç büyük Android ve dört yıl güvenlik güncellemesi alacağını duyurdu. Akıllı telefonun kutudan Android 14 ile çıkacağını göz önüne alırsak, Android 17'ye kadar destekleneceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte cihazın su sıçramalarına ve toza karşı koruma sağlayan IP65 sertifikasına sahip olacağını belirtelim.

Şirketin son paylaşımlarıyla akıllı telefonun 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama sunan bir versiyonunun olması kesinleşti. Tabii, burada daha farklı bellek ve depolama opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli.

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OnePlus Ace 3V'nin orta segmente hitap eden Snapdragon 7+ Gen 3'ten güç alan ilk akıllı telefon olacağı açıklandı. Maalesef şu an için söz konusu işlemciyle ilgili elimizde resmi bir detay yok. Ancak her türlü selefi Snapdragon 7 Gen 3'e göre daha güçlü bir kullanıcı deneyimi sunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

OnePlus Ace 3V'nin 1.5k çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle gelecek. Bununla birlikte cihazda delikli bir ekran tasarımına yer verilecek. Aynı zamanda güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılacak.

Modelde 100W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir bataryaya yer verilecek. Bunun dışında plastik bir çerçeveye ve cam bir arka panelle gelecek. Son olarak ürünün Nord 4'ün küresele yönelik yeniden markalanmış sürümü olacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere cihazın selefi Ace 2V, Nord 3'ün yeniden markalanmış versiyonuydu.

OnePlus Ace 3V beklenen teknik özellikleri şöyle;

ÖzellikAyrıntılarYonga SetiSnapdragon 7+ Gen 3Ekran1,5K çözünürlük, 120Hz OLED ekranRAM16 GBDepolama Alanı512 GBPil5.500mAh, 100W hızlı şarj desteğiKamera– Ön Kamera: 16 megapiksel– Arka Kameralar: 50 megapiksel çift kameraSesÇift hoparlörDiğerEkran içi parmak izi tarayıcı, IR blasterYeniden markalanacağı modelOnePlus Nord 4

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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