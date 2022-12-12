NVIDIA GeForce RTX 4090 ilk kez bir dizüstü bilgisayarda!

Hp, yeni nesil Omen 17 oyun dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni nesil işlemci ve ekran kartlarının tüketicilere sunulmasıyla birlikte Hp, yanlışlıkla dizüstü bilgisayarları hakkında bazı bilgileri kamuoyuna açıklamış oldu.

NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartı ilk kez dizüstü bilgisayarda

Hp tarafından yanlışlıkla listelenen dört model, Intel'in 13. nesil Raptor Lake işlemcileri ile NVIDIA'nın Ada Lovelace RTX 40 serisi ekran kartlarını bünyesinde barındırıyor. Böylece, Hp'nin oyun departmanının önümüzdeki yıl için neler hazırladığını önceden görmüş olduk.

pic.twitter.com/wGR7TFy4pl — 188? (@momomo_us) December 11, 2022

2023 HP Omen dizüstü bilgisayarların temel özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

CM2007NQ/CM2005NQ: Core i7-13700HX & RTX 4060 8GB

CM2001NQ: Core i7-13700HX & RTX 4070 8GB

CK2007NQ/CK2004NQ: Core i7-13700HX & RTX 4080 12GB

CK2001NQ: Core i7-13700HX & RTX 4090 16GB

Nvidia RTX 4070 beklenenden daha az performanslı olabilir!

Bu noktada en dikkat çekici olay ise RTX 4090 serisinin dizüstü bilgisayarda kendisine yer bulması oldu. GeForce RTX 4090 dizüstü bilgisayar sürümü, 16 GB VRAM ile donatılırken, ve ekran kartı SKU'su, makul bir TDP içinde çalışabilmesi için güç ve saat kısıtlamalarına göre ayarlanmış olması muhtemel görünüyor.

NVIDIA görünüşte müşterilerine bir RTX 4090 ekran kartlı bir dizüstü bilgisayar seçeneği sunarken, CUDA çekirdek sayılarının ne olduğunu ve performansın daha kısıtlı bir dizüstü bilgisayar ortamında nasıl ölçeklendiğini ise bekleyip görmemiz gerekiyor. HP'nin OMEN imzalı oyuncu dizüstü bilgisayarlarının 2023 yılının başında tanıtılması bekleniyor.

Daha önce de birçok donanım sızıntısı paylaşan Twitter kullanıcısı @momomo_us tarafından paylaşılan bu bilgiler oyunseverleri heyecanlandırmış durumda. NVIDIA GeForce RTX 4090'ı ilk kez bir dizüstü bilgisayarda görmek gerçekten heyecan verici olacak. Peki siz NVIDIA GeForce RTX 4090 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.