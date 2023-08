Ninja Kaplumbağalar Oyunu Duyuruldu

90'ların sonunda ve 2000'lerin başında doğmuş çocukların favori çizgi filmi nedir diye sorulduğu zaman muhtemelen hatırı sayılır bir çoğunluğu Ninja Kaplumbağalar der. Aslında bir çizgi roman uyarlaması olan ve bugüne kadar birçok filmi de çıkan serinin hiç yüksek bütçeli bir oyunu yapılmamıştı.

Ninja Kaplumbağalar oyununun geliştirilmeye başlandığı resmen duyuruldu

Popüler The Last Ronin çizgi romanına dayanan bir Ninja Kaplumbağalar oyunu heyecan verici ve kafa karıştırıcı bir fragmanla duyuruldu. Fragmanın kafa karıştırıcı olduğunu söylüyoruz çünkü sadece yanan 4 mum gösteriliyor ve bunlar teker teker söndürülüyor. (Bunun ne anlama geldiğini yazımızın sonunda anlayacaksınız.)

Fragmanın açıklamasında "Son Ronin kim? Gelecekte, savaşın harap ettiği New York'ta, hayatta kalan tek bir Kaplumbağa, kaybettiği ailesi için adalet aramak üzere görünüşte umutsuz bir göreve atılıyor" ifadeleri yer alıyor. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, IDW Publishing tarafından yayınlanan beş sayılık bir çizgi roman serisi.

Fragmandaki açıklama şu şekilde devam ediyor: "Ninja Kaplumbağalar yaratıcılarının zihninden ve Eastman, Waltz, Bishop, Delgado ve Escorza Kardeşler'in en çok satan çizgi roman serisine dayanarak: İşte karşınızda TMNT: The Last Ronin resmi oyunu!"

Oyun Black Forest tarafından geliştiriliyor ve THQ Nordic tarafından yayınlanacak. Black Forest en son Destroy All Humans 2'nin yeniden yapımını yönetmişti. O proje bir yeniden yapımdı, dolayısıyla stüdyonun asıl performansını ilk olarak bu Ninja Kaplumbağalar oyunu ile birlikte göreceğiz.

Fragmana göre TMNT: The Last Ronin şu anda PC, PS5 ve Xbox Series X ve Series S için geliştiriliyor. Nintendo Switch için henüz duyurulmuş bir şey yok.

Serinin yaratıcıları Kevin Eastman ve Peter Laird ile Tom Waltz tarafından yazılan hikaye, Foot Clan'ın New York'u başarıyla ele geçirdiği alternatif bir gelecekte geçiyor. Dört Ninja Kaplumbağa'dan sadece biri, Son Ronin olarak kalıyor. O da elinden acı bir şekilde alınan ailesinin intikamını almaya yemin ediyor.

Siz Ninja Kaplumbağalar oyunu için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.