Netflix'ten Türkiye fiyatlarına zam! Abonelik ücreti 200 lirayı aştı

Türkiye'de abonesi yüksek olan online dizi ve film izleme platformu Netflix fiyat artışına gitti. 2022 yılında iki kez zam yapan Netflix, bu geleneği bozmayarak 2023'te de iki kez zam yapmıştı. 2024 yılının ilk günlerinde de Netflix paket fiyatlarına bir kez daha zam yaptı.

EN PAHALI PAKET 230 TL OLDU