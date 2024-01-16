Netflix'ten Türkiye fiyatlarına zam! Abonelik ücreti 200 lirayı aştı
Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye fiyatlarına 2024 yılının ilk zammını yaptı. Platformda 99,99 TL olan en düşük abonelik 119,99 TL oldu. Standart plan paketin fiyatı 176,99 TL'ye, özel plan paketin ücreti ise 229,99 TL'ye çıktı.
Türkiye'de abonesi yüksek olan online dizi ve film izleme platformu Netflix fiyat artışına gitti. 2022 yılında iki kez zam yapan Netflix, bu geleneği bozmayarak 2023'te de iki kez zam yapmıştı. 2024 yılının ilk günlerinde de Netflix paket fiyatlarına bir kez daha zam yaptı.