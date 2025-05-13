Navlungo, Yurt İçi Kargo Hizmeti ile E-Ticareti Kolaylaştırıyor

NAVLUNGO, sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi. Bugüne kadar e-ticaret satıcılarının yurt dışına gönderilerini ulaştırmasını sağlayan Navlungo, artık yurt içinde de kargo hizmeti vermeye başladığını duyurdu.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren e-ticaret satıcıları, Navlungo platformu üzerinden yurt içi ve yurt dışı kargo operasyonlarını tek panelde yönetebilecek. Kullanıcılar, tüm gönderileri için taşıyıcı karşılaştırması yapabilecek, etiket oluşturabilecek ve gönderim süreçlerini uçtan uca takip edebilecek. Sistem, gönderi başına en uygun fiyatı sunarak satıcıların operasyonel maliyetlerini azaltıyor.

Navlungo CEO'su İsa Korkmaz, "Bugüne kadar 120'den fazla ülkeye ulaşan e-ihracat altyapımızı şimdi yurt içine taşıyoruz. Amacımız, Türkiye'deki e-ticaret satıcılarının tüm lojistik operasyonlarını tek panelden yönetebilecekleri bir sistem sunmak. Hedefimiz, sadece taşımacılık değil; müşteri deneyimini iyileştiren ve zaman kazandıran bir lojistik teknolojisi yaratmak."

Yeni hizmetle birlikte Navlungo kullanıcıları şunlara erişebilecek:

"Yurt içi ve yurt dışı kargoları aynı panelden yönetme imkanı

Sipariş entegrasyonu, anlık fiyatlama ve gönderi takibi

Kapıdan alım, iade yönetimi ve taşıyıcı karşılaştırma teknolojisi

Tamamen dijitalleştirilmiş ve otomatikleştirilmiş gönderi süreçleri"