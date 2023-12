Microsoft'un yeni Edge tarayıcısı otomatik kapanmayan sekme özelliğiyle deneme aşamasında

Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısı için ne kadar gerekli olduğu tartışılan yeni bir özelliği deneme aşamasında. Buna göre çoğumuzun başına tarayıcı sekmeleri kapanınca otomatik kapanan tarayıcı sorunu tarih oluyor. Ancak araştırmalara bakılırsa bu özelliği seven kullanıcılar da az değil. İşte yeni Edge özelliği ve sundukları.

Yeni Edge tarayıcı özelliği ile son sekme kapanınca uygulama kapanma sorunu bitiyor

Microsoft, Edge'nin Canary sürümünde yeni bir özelliği denemeye başladı. Buna göre artık son sekmeyi kapatınca tarayıcı penceresi kapanmayacak. Aslında şöyle diyelim, pencere kapanıp yeniden boş sekmeli halde açılacak. Bildiğiniz gibi Edge ve diğer tarayıcıları ilk açtığınızda belirlediğiniz bir sayfa açılıyor. Eğer özel bir sayfa belirlemediyseniz Edge, MSN haberlerinin olduğu bir sayfa ve arama çubuğu olan ana sayfasını açıyor.

İşte tüm sekmeleri kapattığınızda da Edge tarayıcısı ölmeyecek ve boş bir sekme ile yeniden karşımıza çıkacak. Eğer son sekme kapanınca tarayıcının kapanmasından hoşlanmıyorsanız bu oldukça kullanışlı bir özellik. Ancak bunun tersine, tarayıcı kapatmak için çarpı işaretini kullanmayı tercih etmek istemeyenler de var.

Microsoft is testing an option that will cause controversy: when you click the "close" button of the last open tab, the browser doesn't close but instead switches to the NTP: https://t.co/h0pW7h3jRr .https://t.co/4gEvLmj8Nt pic.twitter.com/qSNJd8h8g1 — Leopeva64 (@Leopeva64) December 11, 2023

Biraz suni bir tartışma gibi olsa da tarayıcı penceresinin son sekmeden sonra kapanması artık hayatımızın bir parçası. Edge bu yeni özelliği ile kullanıcıları da ikiye böleceğe benziyor. Şu an son sekme ile kapanmama özelliği hala deneme aşamasında. Ancak bir sonraki Edge güncellemesi ise bu özellğin de karşımıza çıkması olası.

Tarayıcı sekmeleri ilk olarak 1998 yılında hayatımıza girdi. Ancak tarayıcı sekmeleri ve eklentileri ile ünlenen Mozilla Firefox, bu konuda önemli ilkler başardı. Bugünlerde ise Mozilla Firefox gibi eklentilerle çalışan Chrome, Edge gibi tarayıcılar piyasada önemli bir paya sahip.

Tarayıcı pazarında Chrome ise önemli bir üstünlüğe sahip. Bu anlamda yüzde 62.73 ile en çok kullanılan taracılar sıralamasında ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise Apple ekosisteminin büyümesiyle yaygınlaşan Safari yüzde 20.59 ile geliyor. Opera ve Firefox ise sırayla yüzde 3 ve yüzde 2.79 kullanım yüzdesine sahip.

Sizce tarayıcı sekmesi kapanınca tarayıcının da kapanması sinir bozucu mu? Yoksa yeni Edge tarayıcı sekmesi özelliği gerçekten de can sıkan soruna çözüm mü buluyor? Yorumlarınızı bekliyoruz.