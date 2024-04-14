Mastercard, geleceğin teknoloji trendlerini açıkladı

Mastercard, hazırladığı yeni bir Signal raporu ile yakın geleceği yeniden şekillendirmeye hazır teknoloji trendlerinin haritasını çıkardı. Araştırma sonuçlarına göre yapay zeka, hesaplama gücü ve veri teknolojisi alanındaki çalışmalar ekonomi ve işletmelerin büyümesini belirleyen gelişmeler olacak.

Ayrıca inovasyon yatırımlarıyla birlikte ortaya çıkan yeni teknolojiler günlük hayatı daha sezgisel, etkinleşimli ve sürükleyici hale getirecek. Mastercard raporuna göre özellikle finans, perakende başta olmak üzere pek çok sektör bu durumdan etkilenecek.

Mastercard, yeni teknoloji trendlerini çıkardı!

Mastercard'ın geleceğe dair öngörülerini içeren Signal raporuna göre yapay zeka, hesaplama gücü ve veri teknolojisi, ekonomik büyüme ve işletmelerin evrimi için belirleyici olacak. Bu trendler, inovasyon yatırımlarıyla birleşerek daha sezgisel, etkileşimli ve sürükleyici bir yaşam tarzının kapılarını aralayacak.

Yapay zeka özellikle sanal asistanlar alanında büyük bir patlamaya yol açıyor. 2028'e kadar akıllı sanal asistan pazarının 46 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu asistanlar, seyahat rezervasyonlarından yaşam koçluğuna kadar geniş bir yelpazede işlev görecek ve kişisel asistanlar haline gelecekler. Bu gelişmeler, müşteri hizmetlerinin geleceğini de şekillendirecek ve yapay zeka botlarının müşterilere hizmet vermesi bekleniyor.

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Bilişim teknolojileri, dijital ve fiziksel dünyaları birleştiren yeni gerçeklik düzeylerini mümkün kılacak. Mekansal bilişim teknolojisinin gelişmesiyle, alışverişten sağlığa kadar pek çok alanda büyük değişimler yaşanabilir. Bu teknoloji ayrıca, mekanları daha akıllı deneyimlerle zenginleştirecek ve insanların toplu hareketlerini otomatikleştirecek.

Veri teknolojilerindeki yenilikler de işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerini sağlıyor. Verinin tokenlaştırılması, gelişmiş analitik ve veri koruma yöntemleri, markaların güçlenmesine ve tüketici gizliliğinin korunmasına yardımcı oluyor. Bu bağlamda tokenizasyon, hassas bilgilerin korunmasında önemli bir rol oynayabilir ve veri analitiği pazarının büyümesine katkı sağlayabilir.

Bankalar da bu teknolojilerden etkileniyor ve müşterilere daha kapsayıcı ürünler sunmak için yapay zekadan yararlanıyorlar. Yapay zeka, risk değerlendirmesi, dolandırıcılık tespiti ve kişiselleştirilmiş hizmetler konularında bankalara önemli fırsatlar sunuyor.