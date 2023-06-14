Türkiye'den Kuveyt'e 367 milyon dolarlık Bayraktar TB2 ihracatı

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA Kuveyt'e ihraç edildi. Türkiye'den 367 milyon dolarlık SİHA alan Kuveyt, TB2'nin ihraç edildiği 30. ülke oldu.

Savunma sanayiinde yerli ve milli teknolojiler dünyada ses getirmeye devam ediyor. Baykar tarafından üretilen yerli ve milli SİHA Bayraktar, Kuveyt'e ihraç edildi. Böylece TB2'nin 30. ülkeye ihracatı gerçekleşti.

"SÖZLEŞME SÜRECİNİ TAMAMLADIK"

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt Devleti ile milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kırdığı Kuveyt semalarında görev yapacak." denildi.

HALUK BAYRAKTAR DA PAYLAŞIM YAPTI

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuveyt Devleti ile Baykar arasında doğrudan yürüttüğümüz milli SİHA Bayraktar TB2 ihracatı sözleşmesini başarı ile sonlandırdık. Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız milli SİHA Bayraktar TB2'ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Kuveyt Devlet İletişim Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın 367 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.