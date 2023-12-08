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Kurye Hizmetlerine Yeni Düzenleme Taslağı

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Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme taslağına göre, kurye hizmetlerinde belirli teslim süreleri ortadan kalkacak ve kuryelerin kullandığı araçlarla ilgili şartlar getirilecek. Ayrıca, kuryelerin güvenliği için reflektif yelek zorunluluğu ve koruyucu ekipman sağlanması gerekecek.

Sayıları gün geçtikçe artan kurye mesleği için Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir düzenleme taslağı ortaya çıktı. Buna göre, kurye hizmetlerinde "30 dakikada kapıda" gibi belirli teslim süreleri ortadan kalkacak. Kuryeler, artık teslim aldıkları gönderi için belirli bir süre taahhütte bulunamayacak ve alıcısına makul bir sürede ulaştırmakla yükümlü olacak. İşte tüm detaylar…

Kuryelere yeni düzenleme!

Taslakta dikkat çeken diğer bir önemli değişiklik ise kuryelerin kullandığı araçlarla ilgili. Motosikletlerin 10 yaşından büyük olmaması ve otomobillerin ise 20 yaşından büyük olmaması şartı getirilecek. Bu düzenleme, kurye araçlarının güvenliğini ve çevreye olan etkisini kontrol altında tutmayı amaçlıyor.

Ayrıca, kuryelerin güvenliğini artırmak adına taslağa eklenen bir maddeye göre, kuryeler reflektif yelekler giymek zorunda olacaklar ve bu yeleklerin üzerinde açıkça görülebilen bir şekilde "kurye" ibaresi bulunacak. Bu sayede kuryeler, trafikte daha kolay fark edilebilecek ve güvenlikleri artırılmış olacak.

İkinci el araç alış-satış düzenlemesi için yeni karar!

Düzenlemenin bir diğer önemli noktası ise kurye firmalarının, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü olmaları. Bu kapsamda, yetki belgesi sahibi firmalar, kuryelerine gerekli ekipmanları temin etmek zorunda kalacaklar.

Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı bu taslağın yürürlüğe girmesiyle birlikte, kurye hizmetleri daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşacak, aynı zamanda çevre dostu araç kullanımı teşvik edilecek. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşünüzü yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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