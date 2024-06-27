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Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

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Kart ve mobil cihaz üzerinden temassız ödeme imkanı sunan şifresiz işlem limiti değişiyor. Kartlarla temassız ödeme limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 TL'den 1500 TL'ye çıkarılıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltilmesi 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor.

2 YIL SONRA 2 KATINA ÇIKARILDI

1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçiliyor.1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra 1500 TL'ye çıkarılıyor.

SALGIN DÖNEMİNDE ÖNEM KAZANMIŞTI

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

BDDK'nın 2 yıl sonra kredi kartlarında şifre gerektirmeden yapılan temas ödeme limitlerini 1500 TL'ye çıkarmasının, kullanıcılara kolaylık sağlaması beklenirken bu kararın, enflasyonun etkisiyle ürünlerdeki aşırı artışla da ilgili olduğu yorumları yapılmıştı.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Teknoloji

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