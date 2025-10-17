Körfez Ülkeleri Oyun Pazarı Yatırımlarını Arttırıyor

Gelecek 5 yıl içinde 600 milyar doları bulması beklenen oyun pazarında, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin etkisi artıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son dönemde küresel çapta oyun pazarı büyümesini sürdürürken başta Suudi Arabistan olmak üzere, Körfez ülkelerinin de bu alandaki yatırımları artıyor.

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından 2022 yılında başlatılan Ulusal Oyun ve E-Spor Stratejisi (NGES), ülkenin "Vizyon 2030" ekonomik çeşitlendirme planının temel bir parçası olarak oyun sektörüne büyük önem veriyor.

Suudi Arabistan, bu kapsamda varlık fonu olan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ve doğrudan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a bağlı girişimler aracılığıyla büyük oyun şirketlerinde hissedar olarak büyük yatırımlar gerçekleştiriyor.

Oyun tarihinin en büyük satın almalarından biri oldu

Suudi Arabistan en büyük yatırımlardan birini ise "Battlefield" ve "FIFA" (FC) gibi oyunlarıyla tanınan Electronic Arts (EA) şirketini 55 milyar dolara satın alarak gerçekleştirdi. Aralarında PIF'in en büyük yatırımcı olduğu bir konsorsiyum aracılığıyla satın alınan EA, Microsoft'un Call of Duty gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolarlık bedelle satın almasından sonraki en büyük satış rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ülke, daha önce de yaptığı yatırımlarla oyun sektöründe etkinliğini artırmaya dönük hamleler yapmıştı. 2022'de PIF çatısı altında kurulan Savvy Games Group da özellikle e-spor bağlamında ciddi girişimlerde bulundu.

Agresif bir büyüme stratejisi izleyerek ESL ile FaceIt gibi iki büyük e-spor organizatörünü 1,5 milyar dolar karşılığında satın alan şirket, Los Angeles merkezli Scopely şirketini 4,9 milyar dolar bedelle satın alarak büyük bir atılım daha yaptı.

Riyad'da 2022'den itibaren düzenlenmeye başlayan Gamers8 adlı oyun festivali, Suudi Arabistan'ı uluslararası e-spor takvimine sokarken 2023 yılında 8 hafta süren Gamers8 etkinliği toplam 45 milyon dolar ile e-spor tarihinin en büyük ödül havuzunu dağıttı.

Suudi Arabistan'da kadınların yüzde 48'i kendisini "oyuncu" olarak tanımlıyor

Teknoloji, telekom, yaşam bilimleri, medya, finans gibi sektörlerde uzmanlaşmış bir hukuk firması olan Bird & Bird'de yer alan bir makaleye göre, bu hamlelerin bir diğer stratejik boyutu da Suudi Arabistan'ın genç nüfusuna yönelik oldu.

Yapılan araştırmalara göre Suudi nüfusunun yüzde 67 ila 89 gibi çok yüksek bir oranı düzenli olarak video oyunu oynuyor, hatta Suudi kadınlarının yüzde 48'i kendini "oyuncu" olarak tanımlıyor ki bu oran dünya ortalamasının oldukça üzerinde bulunuyor.

Oyun sektörünün pazar değerinin 2030'da 600 milyar dolar olması bekleniyor

Veri tabanı platformu Grand View Horizon'da yer alan verilere göre, küresel oyun pazarı her geçen gün büyüyor. Küresel oyun pazarı 2024 yılında yaklaşık 300 milyar doları bulurken, bu rakamın 2025'te 337 milyar doları, 2030'da ise yaklaşık 600 milyar doları bulması bekleniyor.