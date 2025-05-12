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İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Vizyoner Liderlik Ödülü'nü Aldı

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Vizyoner Liderlik Ödülü'nü Aldı
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Berlin'de düzenlenen Türkiye ve Avrupa Ülkeleri İş ve Ekonomi Forumu'nda 'Bilim ve Teknolojide Vizyoner Liderlik Ödülü'ne layık görüldü. Baran, ödülü uluslararası iş birliklerini teşvik eden çalışmalarının bir karşılığı olarak değerlendiriyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Türkiye ve Avrupa Ülkeleri İş ve Ekonomi Forumu 2025'te "Bilim ve Teknolojide Vizyoner Liderlik Ödülü'ne layık görüldü.

İYTE yapılan açıklamaya göre, bilim, teknoloji ve inovasyon alanında uluslararası iş birliklerini teşvik eden liderlere sunulan ödül, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen forumda Baran'a takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini uluslararası platformlarda temsil etmekten onur duyduğunu belirterek, "Bu ödül, sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelecek inşa etme yolunda bilimin evrensel gücüne olan inancımızla yürüttüğümüz çalışmaların bir karşılığıdır." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Baran, Forumda "Bilim Teknoloji ve Yenilikle Geleceği Şekillendirmek: Üniversitelerin Stratejik Rolü" başlıklı bölümde açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Teknoloji
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