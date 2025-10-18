İstanbul Kent Üniversitesi Üretim, Ar-Ge ve Dikey Tarım Merkezi Açılıyor

İSTANBUL Kent Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi bünyesinde kurulan ve üniversite sanayi iş birliği kapsamında hayata geçirilen 3 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösterecek Üretim, Ar-Ge ve Dikey Tarım Merkezi'nin 20 Ekim'de açılacağını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada "Bu özgün yapı; üretimi, bilimi ve sürdürülebilir tarımı bir araya getirerek, herkes için daha güvenli, izlenebilir ve etkili ürünlerin geliştirilmesine olanak tanıyor. Üniversitenin bu bütünleşik modeli, öğrenciler ve araştırmacılar için uygulamalı eğitim fırsatı sunarken, sanayi için hızlı ve güvenilir ürün geliştirme altyapısı sağlıyor; aynı zamanda ülkemizin ihracat kapasitesini artıracak düşük karbon ayak izine sahip bir üretim ekosistemi oluşturuyor. İstanbul Kent Üniversitesi Üretim, Ar-Ge ve Dikey Tarım Merkezi'nin resmi açılışı, 20 Ekim Pazartesi günü İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü'nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecektir" denildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"İstanbul Kent Üniversitesi tarafından geliştirilen entegre yapı; UniKentPharma (Üretim Merkezi), ResearchKent (Araştırma ve Geliştirme Merkezi) ve GreenKent (Dikey Tarım ve Sürdürülebilir Hammadde Üretim Merkezi) olmak üzere üç ana birimden oluşmaktadır.

"UniKentPharma, kozmetik ve takviye edici gıda ürünlerinin GMP standartlarına uygun, tam otomasyonlu sistemlerde üretimini gerçekleştirmektedir. ResearchKent, nanoteknoloji, hücre kültürü, mikrobiyoloji, ilaç ve polimer sentez birimleriyle ileri teknolojiye dayalı Ar-Ge çalışmaları yürütmekte, bilimsel bilginin ürüne dönüşümünü hızlandırmaktadır. GreenKent ise çevre dostu yeşil teknolojilerle donatılmış altyapısı sayesinde sürdürülebilir ve izlenebilir bitkisel hammadde üretimi gerçekleştirmekte, dikey tarım teknolojilerinin uygulanabilir örneğini oluşturmaktadır. Bu üç yapı bir araya gelerek; fikri hızla ürüne dönüştüren, bilimi üretimle buluşturan ve temiz hammadde kaynağı sağlayan bütünleşik bir üretim ve inovasyon modelini temsil etmektedir.

"İstanbul Kent Üniversitesi'nin bu yenilikçi girişimi, üniversite-sanayi iş birliğini somut bir üretim ve araştırma platformuna dönüştürerek bilimin ekonomik değere dönüşmesini sağlayan örnek bir model ortaya koymaktadır. Tesis, öğrenciler ve akademisyenler için uygulamalı eğitim ve proje geliştirme ortamı sunarken, sanayi kuruluşları için sertifikalı, hızlı ve güvenilir Ar-Ge altyapısı sağlamaktadır. Ayrıca, yerli üretimin güçlenmesine ve ihracata yönelik katma değerli ürünlerin geliştirilmesine katkı sunmaktadır."

REKTÖR PROF. DR. ATSÜ: BİLİMİN ÜRÜNE DÖNÜŞTÜĞÜ BİR İNOVASYON ÜSSÜ KURDUK

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, açılış öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"İstanbul Kent Üniversitesi olarak, bilimi yalnızca akademik düzeyde değil, üretim süreçlerinin merkezinde konumlandırıyoruz. Bu tesis, araştırma, üretim ve tarımı bir araya getirerek, öğrencilerimiz için uygulamalı bir öğrenme alanı, sanayi için gelişim ve iş birliği merkezi, ülkemiz için ise stratejik bir üretim üssü niteliği taşıyor. Bilimin ürüne dönüştüğü bu entegre yapı, İstanbul Kent Üniversitesi'nin yenilikçi vizyonunun en somut örneklerinden biridir."