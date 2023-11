Haberler ›› Teknoloji ›› Işık, Isı Olmadan Buharlaşmaya Neden Olabiliyor

Işık, Isı Olmadan Buharlaşmaya Neden Olabiliyor

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan bir çalışma, ışığın suyun buharlaşmasına neden olabildiğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, ışığın su yüzeyiyle etkileşime girerek buharlaşmayı sağlayabildiğini ve ek ısıya ihtiyaç duymadan süreci başlattığını keşfetti. Bu buluş, tuzdan arındırma alanında önemli bir süreç olan buharlaştırma yöntemlerinin geliştirilmesine ve güneş enerjisiyle soğutmaya yeni bir yaklaşım getirilmesine olanak sağlayabilir.